Elda acogerá este fin de semana el concierto gratuito de tres míticos grupos españoles de heavy metal

Elda se consolida como referente del rock nacional con la segunda edición del Elda Rock. La ciudad volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al rock y al heavy metal con la celebración de este festival, que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la Plaza Castelar. El evento, de acceso gratuito, reunirá a destacadas formaciones del panorama nacional en una jornada dedicada a la música en directo.

El cartel estará encabezado por la legendaria banda Barón Rojo, liderada por los hermanos De Castro, una de las formaciones más influyentes de la historia del rock español con temas como Hijos de Caín, Los rockeros van al infierno o Cuerdas de acero. Junto a ellos actuarán también Coz y la banda eldense Excalibur, completando una programación que promete varias horas de música y un ambiente festivo en pleno corazón de la ciudad.

La banda eldense Excalibur, con su nueva formación, en una imagen promocional / Juan Rico

El festival está organizado con la colaboración de la Asociación Musikando y el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Cultura, con el propósito de seguir ampliando la oferta cultural del municipio y atraer visitantes de distintos puntos de la provincia. La celebración de esta segunda edición llega tras el éxito cosechado el pasado año, cuando más de 3.000 personas asistieron a la primera convocatoria del Elda Rock, consolidando la iniciativa como una de las citas musicales más destacadas del calendario local.

Respaldo institucional

Vicent Beneite, miembro de la Asociación Musikando y componente de Excalibur, ha destacado la importancia del respaldo institucional para hacer posible un evento de estas características. “Organizar una propuesta de este nivel, con grupos de gran calidad y además con acceso gratuito, no sería posible sin la inestimable colaboración de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento de Elda”, ha señalado.

La colaboración entre la administración local y la banda eldense surgió tras la dana que afectó a València, cuando diversos artistas del municipio se unieron para organizar un concierto solidario, con la participación de otras disciplinas artísticas, destinado a recaudar fondos para las personas damnificadas. A raíz de aquella experiencia, la Concejalía de Cultura decidió impulsar conjuntamente con Excalibur un proyecto que terminó materializándose en la primera edición del Elda Rock.

Aquel estreno contó con la participación de bandas como Obús, Gabrielle de Val y la propia Excalibur, logrando una notable respuesta del público. Beneite recuerda aquella jornada como un acontecimiento que convirtió la Plaza Castelar “en un auténtico templo del rock”. Con esta nueva edición, organizadores e instituciones confían en afianzar la continuidad del festival y favorecer su crecimiento en los próximos años.

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El mítico grupo Barón Rojo, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Entre los objetivos de futuro figura la posibilidad de adaptar el evento a recintos de mayor capacidad que permitan acoger a un número cada vez más elevado de asistentes. De momento, lo que parece evidente es que los interesados podrán disfrutar de manera gratuita de tres bandas que son historia del heavy metal nacional. La velada la abrirá Coz a las 20.45, dando paso a Excalibur a las 22 horas. El festival lo cerrará Barón Rojo a partir de las 23.15 horas.