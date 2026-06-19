Esta es la forma más sencilla para cantar en el Low Festival de Torrevieja

Una de las bandas emergentes de la Comunidad Valenciana tiene hasta el próximo 25 de junio para ganarse un lugar en el cartel de Low Festival 2026. Low Festival y Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo, abren hoy la convocatoria de la tercera edición de Emerge Vibra Mahou, el certamen que convierte la escena musical valenciana en cantera directa de uno de los festivales más reconocidos del arco mediterráneo.

Cartel del Low Festival 2026 / INFORMACIÓN

La propuesta es tan sencilla como exigente: inscríbete, consigue los votos del público y demuéstralo en directo. El premio, esta vez, es compartir cartel con Kasabian, The Hives, Editors, Love of Lesbian, Fangoria, Dani Fernández, La Casa Azul, Sidonie, Alcalá Norte, Barry B, Ginebras o Depresión Sonora, entre muchos otros en la edición de 2026 del festival.

De la web al escenario en tres semanas

El proceso arranca con las inscripciones, que permanecerán abiertas hasta el 25 de junio en la web oficial de Low Festival. Para participar, todos los miembros del grupo deben ser mayores de edad, al menos el 50 % del grupo ha de residir en la Comunidad Valenciana y la banda no puede contar con contrato vigente con una discográfica multinacional.

Cerrado el plazo, el certamen pasa a manos del público: del 1 al 5 de julio, cualquier persona podrá votar por sus favoritas en la misma web. Las tres bandas más votadas serán anunciadas el 7 de julio como finalistas y recibirán un premio en metálico por su clasificación.

La Gran final en Alicante

Las tres finalistas se subirán al escenario el 10 de julio en Alicante para disputar la gran final ante un jurado profesional formado por un periodista musical especializado, un miembro del equipo de Low Festival y un representante de Vibra Mahou. El grupo ganador se incorporará al cartel oficial de Low Festival 2026 y actuará junto a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional e internacional.

Siloé ya formó parte de la pasada edición / Jose Navarro

Tres años consolidando la escena valenciana

Emerge Vibra Mahou llega a su tercera edición consolidada como una de las iniciativas de apoyo al talento emergente más sólidas del circuito de festivales nacional. A través de este certamen, Low Festival y Vibra Mahou ratifican su apuesta por la música en directo como motor de conexión entre artistas y públicos, y por la escena valenciana como uno de los viveros creativos más activos del país. "Emerge es la demostración de que Vibra Mahou no solo acompaña a los grandes artistas: también construye el camino para que lleguen hasta aquí", señalan desde la organización.

Nueva edición en Torrevieja

Low Festival celebrará su próxima edición los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja, en una edición que supondrá el inicio de una nueva etapa para el festival manteniendo intacta su esencia musical y experiencial.

El cartel de Low Festival 2026 cuenta ya con nombres como Kasabian, The Hives, Editors, Love of Lesbian, Fangoria, Dani Fernández, La Casa Azul, Sidonie, Alcalá Norte, Barry B, Ginebras o Depresión Sonora, entre muchos otros artistas.

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Las entradas y toda la información sobre Low Festival 2026 están disponibles en la web oficial del festival en su página oficial.