Fin de semana | Exposiciones
Dos exposiciones que ver este fin de semana en Alicante
Una muestra fotográfica del alicantino Toni Magro y pinturas únicas de la artista María Marí
El mundo imaginario de Toni Magro
Toni Magro
Lugar: Vearte Galería (c/Manuel Antón 10, Alicante)
Fechas: Hasta el 12 de julio
Este mes de junio Vearte Galería se viste con la obra del artista alicantino Toni Magro, fotógrafo cuya producción se sitúa en un territorio liminal donde convergen fotografía y construcción digital de la imagen. Sus obras despliegan escenarios de naturaleza híbrida que desafían las convenciones de la representación y cuestionan cualquier lectura estable de la realidad.
Lejos de una aproximación naturalista, Magro construye superficies visuales densas y estratificadas en las que la ironía opera como mecanismo de distanciamiento crítico. Sus composiciones, cercana a ciertas estrategias del dadaísmo y del surrealismo contemporáneo, ponen en crisis las nociones de verdad, origen e identidad.
Magro configura universos visuales de gran potencia poética que exploran la complejidad de la percepción contemporánea donde el espectador se convierte en agente activo de la experiencia estética.
La memoria recuperada del mar
Sedales y nudos
Lugar: Centro Municipal de las Artes (Plaza Quijano 2, Alicante)
Fechas: Hasta el 29 de junio
Sedales y nudos: diálogo entre la pintura, la fotografía y nuestra memoria colectiva propone un encuentro entre pasado y presente a partir de la recuperación de la memoria visual del litoral. El proyecto se inicia con una labor de investigación y documentación pictórica en archivos fotográficos, que documentan la vida ligada al mar, posteriormente reinterpretado desde la mirada estética de la artista María Marí, transformándolo en pinturas únicas sin perder rigor histórico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
- La Arribada del Foc encenderá las Hogueras de Alicante con luz, música y pólvora
- El patrullero 'Formentor' de la Armada atraca en La Vila Joiosa con visitas abiertas al público
- El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
- Los primeros cortes de tráfico por las Hogueras colapsan la fachada litoral de Alicante
- Un casting busca figurantes en Alicante para una superproducción internacional de época: estos son los requisitos