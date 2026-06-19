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Fin de semana | Exposiciones

Dos exposiciones que ver este fin de semana en Alicante

Una muestra fotográfica del alicantino Toni Magro y pinturas únicas de la artista María Marí

Una de las obras de Toni Magro que exhibe la galería Vearte de Alicante.

Una de las obras de Toni Magro que exhibe la galería Vearte de Alicante.

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África Prado

África Prado

El mundo imaginario de Toni Magro

Toni Magro

Lugar: Vearte Galería (c/Manuel Antón 10, Alicante)

Fechas: Hasta el 12 de julio

Este mes de junio Vearte Galería se viste con la obra del artista alicantino Toni Magro, fotógrafo cuya producción se sitúa en un territorio liminal donde convergen fotografía y construcción digital de la imagen. Sus obras despliegan escenarios de naturaleza híbrida que desafían las convenciones de la representación y cuestionan cualquier lectura estable de la realidad.

Lejos de una aproximación naturalista, Magro construye superficies visuales densas y estratificadas en las que la ironía opera como mecanismo de distanciamiento crítico. Sus composiciones, cercana a ciertas estrategias del dadaísmo y del surrealismo contemporáneo, ponen en crisis las nociones de verdad, origen e identidad.

Magro configura universos visuales de gran potencia poética que exploran la complejidad de la percepción contemporánea donde el espectador se convierte en agente activo de la experiencia estética.

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La memoria recuperada del mar

Sedales y nudos

Lugar: Centro Municipal de las Artes (Plaza Quijano 2, Alicante)

Fechas: Hasta el 29 de junio

Sedales y nudos: diálogo entre la pintura, la fotografía y nuestra memoria colectiva propone un encuentro entre pasado y presente a partir de la recuperación de la memoria visual del litoral. El proyecto se inicia con una labor de investigación y documentación pictórica en archivos fotográficos, que documentan la vida ligada al mar, posteriormente reinterpretado desde la mirada estética de la artista María Marí, transformándolo en pinturas únicas sin perder rigor histórico.

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