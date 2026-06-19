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Javier Fesser revierte su premio en el Festival de Cine de Elche

El director ganador de la anterior edición destina los 3.000 euros del galardón a la organización de una acción formativa abierta al público en el certamen de este año

Javier Fesser, premiado el pasado año en el Festival de Cine de Elche con su corto &quot;Depredador&quot;

Javier Fesser, premiado el pasado año en el Festival de Cine de Elche con su corto "Depredador" / INFORMACIÓN

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África Prado

África Prado

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, comienza en breve su 49 edición y lo hace con un gesto poco habitual de uno de sus galardonados. El director y guionista Javier Fesser, triunfador el pasado año del Premio Fundación Mediterráneo del festival por su corto Depredador, dotado con 3.000 euros, anunció en el momento de recibir el galardón que destinaría íntegramente el importe a la organización de una acción formativa abierta al público.

Fruto de la generosidad del director de Campeones, Mortadelo y Filemón o El milagro de P. Tinto, ha surgido la clase magistral titulada Lugar como personaje, que se celebrará el próximo 20 de junio, de 11 a 14 horas, en la Casa del Hort del Xocolater de Elche. La actividad está organizada conjuntamente por el Festival y Notodofilmfest y permitirá descubrir uno de los oficios más desconocidos y, al mismo tiempo, más determinantes de la industria audiovisual: el del location manager o jefe de localizaciones. La participación en la actividad es gratuita, previa inscripción, y las plazas son limitadas.

La sesión será impartida por Enrique Martín Guadamuro, profesional con una amplia trayectoria en algunas de las producciones audiovisuales más relevantes de los últimos años, entre ellas Juego de Tronos, The Crown, Black Mirror, 3 Body Problem, Assassin’s Creed, Pathaan o Venom: The Last Dance.

Javier Fesser, con el premio logrado en la anterior edición

Javier Fesser, con el premio logrado en la anterior edición / INFORMACIÓN

A través de ejemplos reales y experiencias profesionales, la masterclass mostrará cómo se buscan, seleccionan y preparan los espacios donde se desarrollan las historias cinematográficas y televisivas. Más allá de su dimensión logística, el encuentro pondrá el foco en la capacidad de los lugares para convertirse en un elemento narrativo esencial, hasta el punto de actuar como un personaje más dentro del relato.

Los asistentes podrán conocer los criterios que intervienen en la elección de una localización, los procesos de negociación y adaptación de espacios para un rodaje y la influencia que un paisaje, una calle o un edificio pueden ejercer sobre la construcción visual y emocional de una película o una serie.

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La masterclass constituye así la primera actividad de la 49ª edición del festival, que se celebrará entre el 10 y el 17 de julio en el Hort del Xocolater y la playa de Arenales del Sol. Considerado el festival de cortometrajes más antiguo de la Comunidad Valenciana y uno de los más veteranos de España, el certamen mantiene desde 1978 su compromiso con el descubrimiento de nuevos talentos y la difusión de la cultura cinematográfica.

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