Mario Vilau, novillero: "Me ilusiona mucho reaparecer en Alicante"

Mario Vilau es un joven serio que camina con la pausa que tienen los viejos, pero con la luz de la ilusión en su mirada. Tras la cornada que sufrió en Madrid por un novillo de Fuente Ymbro, su recuperación ha sido más costosa de lo esperado. Todavía con la herida reciente llega a la Feria de Hogueras dispuesto a conquistar Alicante, otro de los feudos que quiere que sean suyos.

Me cuentan que la herida todavía no está cerrada del todo…

Bueno, ha habido problemillas en la recuperación. Que la herida cicatrizase del todo no ha sido fácil, de hecho, se me abrió hace no mucho y tuve que volver a hacer reposo, pero nada que me impida estar esta tarde en Alicante.

En su horizonte taurino, ¿qué lugar ocupa la feria de las Hogueras de San Juan?

Pues un lugar de muchísima importancia. Piensa que aquí ya he toreado en las clases prácticas, luego, cuando ya debuté con caballos tuve el privilegio de ganar el Circuito Valenciano de Novilladas en Villena, pero ahora toca demostrar que todo lo demás no ha sido casualidad. Además, me ilusiona mucho reaparecer en Alicante.

Mario Vilau regresa tras la cornada en Madrid / Vigueras

Lo cierto es que el cartel es muy variado: El novillero catalán ganador del circuito valenciano, la novillera del momento y el alicantino más sobresaliente juntos con novillos de Alejandro Talavante…

Pues sí. Nunca hemos toreado los tres juntos. Los conozco a los dos, a Olga la he seguido mucho y sé que tiene ambición y torea bien y a Cuartero también le conozco y además es el torero de la tierra así que va a ser una novillada de mucha rivalidad y vamos a ir a por todas.

Tras su paso por Madrid, ¿qué sensaciones le quedan?

Pues muy buenas, la verdad. Yo pasé por Madrid y lo di todo. Corté una oreja de peso en el primer novillo, que no precisamente sencillo, y fui cogido en el segundo, que no tenía un pase. Aquel segundo novillo fue malo directamente. Resulté cogido pero mi sensación es que pude crecer esa tarde como torero y que la afición de Madrid lo pudo ver, Noté el respeto de esa plaza y la seriedad del trato cuando ven entrega y eso es muy importante para cualquier torero. Así que me quedé muy contento.

Siendo usted de Cataluña, ¿se siente más responsabilizado por representar a una tierra que fue tan taurina antaño y que ahora busca un motivo para seguir con esa afición?

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Pues en parte sí. Me siento parte de ellos y he visto en mucha gente de Barcelona la ilusión por volver a tener un torero, lo que quiero es no defraudar a nadie. Todo es pasado tan taurino de Barcelona yo no lo he vivido, de hecho, nunca he visto toros en la Monumental de Barcelona, todo lo conozco por lo que leo o por lo que me cuentan. La verdad es que no creo que eso vuelva nunca a ser igual, pero si por lo menos Barcelona vuelve a recuperar algo de ambiente taurino conmigo pues bienvenido sea. Lo que sí estoy viendo es que mucha gente joven de Cataluña sí se interesa por mí y viajan para seguirme allí donde pueden, ese es el verdadero triunfo, ilusionar e interesar a la gente de mi edad, así que espero seguir dándoles motivo para que duren mucho tiempo.