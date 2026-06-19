Los novillos de Talavante inauguran la Feria de Hogueras
El hierro propiedad del matador de toros extremeño tiene esta tarde en Alicante una de sus pruebas más importantes en la Comunidad Valenciana
El hierro extremeño de Alejandro Talavante tiene el honor y la responsabilidad de abrir oficialmente la Feria de Hogueras. Será en la novillada de la tarde del 19 de junio, que de manera excepcional se celebrará a las 20 horas.
Se trata de una novillada muy pareja y muy igualada con caras armónicas y bien hecha. Los novillos elegidos llegaron el día de ayer y fueron desembarcados sin ningún tipo de incidente. Durante toda la jornada del día previo al festejo han estado juntos en el mismo corral de la plaza tranquilos.
Alejandro Talavante, que finalmente no pudo lidiar su novillada en Valencia, tiene en la Feria de Hogueras una de sus pruebas más importantes como ganadero, ya que como matador de toros estará presente en la tarde del día 23 de junio junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega, otro de los grandes carteles del ciclo alicantino con los toros del debutante Santiago Domecq.
Recordemos que Talavante fue uno de los triunfadores del pasado ciclo alicantino al lograr indultar un toro del hierro de Núñez de Cuvillo, de nombre Gavilán, el primero de los dos indultos vividos en la pasada feria. Además, llega a Alicante con la vitola de figura tras abrir la Puerta de Madrid en la recién terminada Feria de San Isidro.
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