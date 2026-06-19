Dos propuestas teatrales para disfrutar en Alicante este fin de semana

«La ópera de los tres centavos» con Coque Malla

La ópera de los tres centavos Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja Fecha: Viernes, 21 horas Entradas: Desde 25 euros

La ópera de los tres centavos es una obra teatral en un prólogo y tres actos, con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht, quien pretende denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica: la obra se estrenó en Berlín en 1928 , una época (el final de la década de los años veinte) convulsa, y es una crítica feroz contra el capitalismo. Barco Pirata, Unahoramenos produccciones y el Teatro Pérez Galdós traen a la actualidad esta obra, bajo la dirección de Mario Vega y con Coque Malla en el papel protagonista de Mackie Navaja, un despiadado y carismático proxeneta y delincuente que controla las calles con puño de hierro.

Ángela Devesa representa a Sor Juana Inés de la Cruz en «ELLA». / INFORMACIÓN

«ELLA» da voz a Sor Juana Inés de la Cruz en L’Alfàs

ELLA Lugar: Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi Fecha: Sábado, 20 horas Entrada: Gratuita

La voz de Sor Juana Inés de la Cruz regresa a escena en l’Alfàs del Pi con ELLA, un monólogo teatral basado en textos de una de las figuras más brillantes y singulares de la literatura en lengua española.

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La propuesta, producida por Foromutis Producciones, rescata la voz, el ingenio y la lucidez de la célebre autora para acercarla al público contemporáneo a través de una puesta en escena íntima, emotiva y actual interpretada por Ángela Devesa y dirigida por Sergio Sempere.