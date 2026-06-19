Fin de semana | Artes escénicas
Dos propuestas teatrales para disfrutar en Alicante este fin de semana
Torrevieja recibe a Coque Malla en su faceta de actor y l’Alfàs del Pi rescata la voz de Sor Juana Inés de la Cruz con «ELLA»
«La ópera de los tres centavos» con Coque Malla
La ópera de los tres centavos
Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja
Fecha: Viernes, 21 horas
Entradas: Desde 25 euros
La ópera de los tres centavos es una obra teatral en un prólogo y tres actos, con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht, quien pretende denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica: la obra se estrenó en Berlín en 1928 , una época (el final de la década de los años veinte) convulsa, y es una crítica feroz contra el capitalismo. Barco Pirata, Unahoramenos produccciones y el Teatro Pérez Galdós traen a la actualidad esta obra, bajo la dirección de Mario Vega y con Coque Malla en el papel protagonista de Mackie Navaja, un despiadado y carismático proxeneta y delincuente que controla las calles con puño de hierro.
«ELLA» da voz a Sor Juana Inés de la Cruz en L’Alfàs
ELLA
Lugar: Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi
Fecha: Sábado, 20 horas
Entrada: Gratuita
La voz de Sor Juana Inés de la Cruz regresa a escena en l’Alfàs del Pi con ELLA, un monólogo teatral basado en textos de una de las figuras más brillantes y singulares de la literatura en lengua española.
La propuesta, producida por Foromutis Producciones, rescata la voz, el ingenio y la lucidez de la célebre autora para acercarla al público contemporáneo a través de una puesta en escena íntima, emotiva y actual interpretada por Ángela Devesa y dirigida por Sergio Sempere.
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