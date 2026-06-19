Seis propuestas musicales para este fin de semana en la provincia de Alicante

La oferta musical no mengua, pero se adapta a propuestas diferentes. Los pequeños locales como The Club en Rojales, El Búnker de Alicante o la TNT Blues de Cox siguen apostando por la programación en directo en una época donde localidades como Xàbia o Elda sacan partido con conciertos gratuitos de artistas como La Fúmiga o Barón Rojo.

Otra despedida de La Fúmiga en la provincia: ahora en Xàbia

Fogueres de Xàbia contarán este año con uno de los conciertos más destacados de su programación festiva gracias a la presencia de La Fúmiga, que actuará este viernes dentro de su gira de despedida, L’últim abraç. La formación de Alzira, convertida en uno de los principales referentes de la música en valenciano durante la última década, incluirá así a la localidad de la Marina Alta en una gira marcada por la emotividad de sus últimos conciertos antes de poner fin a su trayectoria. Junto a ellos también participará la cantautora de Vinaròs Esther, en una velada de acceso gratuito a partir de las 22.30 horas que se presenta como uno de los grandes atractivos de las fiestas. Plaça de la Constitució, Xàbia.

La Trouper’s Swing Band realizará este viernes un concierto en Rojales. / INFORMACIÓN

El ritmo de la Trouper’s Swing Band toma Ciudad Quesada

La sala The Club de Ciudad Quesada, en Rojales, acogerá este viernes, a las 21 horas, la actuación de Trouper’s Swing Band, formación oriolana considerada una de las principales referencias nacionales del neo-swing. El grupo presentará su último trabajo discográfico, Dulce maldición, grabado en los Estudios Señor Guindilla de Murcia, en una cita que servirá para repasar tanto sus composiciones propias como algunas de las adaptaciones que han consolidado su personalidad artística. Liderada por Gaby Soñer, músico con una amplia trayectoria iniciada al frente de Capitán Flynn y posteriormente desarrollada en solitario, la banda ha logrado una destacada proyección internacional. Sala The Club, Rojales.

Sonido «west coast» con parada en el sur de la provincia

La sala TNT Blues de Cox recibirá este viernes, a partir de las 23 horas la visita de Je’ Texas, una formación encabezada por Dylan Bishop. Acompañado por Damien Llanes y Gián Ortiz, el músico llega a la localidad dentro de una gira española que servirá para presentar su segundo trabajo discográfico, una obra que ha cosechado una notable acogida por parte de la crítica especializada. La propuesta del grupo destaca por una cuidada fusión de sonidos west coast y blues, enriquecida con matices psicodélicos que han contribuido a definir una identidad propia. Sala TNT Blues, Cox.

Ming City Rockers, un descubrimiento británico que llega a Orihuela. / INFORMACIÓN

Ming City Rockers, punk-rock desde Birmingham

La Gramola de Orihuela acogerá el próximo domingo, a partir de las 20 horas, la actuación de Ming City Rockers, formación procedente de Birmingham que llega a la provincia para presentar su nuevo trabajo discográfico, Clementine. La banda británica se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas del punk rock contemporáneo gracias a una combinación de melodías directas, contundentes riffs de guitarra y letras cargadas de personalidad. Su propuesta encuentra un equilibrio entre intensidad y sensibilidad, manteniendo una característica identidad propia. La Gramola, Orihuela.

Espíritu rockabilly en El Búnker desde Escocia

La sala El Búnker de Alicante acogerá el viernes, a partir de las 19.30 horas, una velada marcada por el rock and roll más enérgico con la participación de Lord Rochester y El Vez. Los primeros son una formación escocesa liderada por Russ Wilkins, compositor, guitarrista y cantante que ha convertido a Lord Rochester en una de las referencias actuales para los aficionados a las raíces más clásicas del género combinando influencias del rhythm & blues y el rockabilly. El Búnker, Alicante.

Noticias relacionadas

La banda escocesa Lord Rochester llenará de raíz clásica El Búnker de Alicante. / INFORMACIÓN

El heavy metal, presente en Elda con Barón Rojo

La Plaza Castelar de Elda acogerá el sábado la segunda edición del festival Elda Rock, una cita de acceso gratuito que volverá a reunir a algunas de las formaciones más representativas del género a nivel nacional. El cartel estará encabezado por Barón Rojo, una de las bandas fundamentales en la historia del heavy metal español, cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la consolidación del género durante las últimas décadas. Junto a ellos también participarán Coz y Excalibur. Plaza Castelar, Elda.