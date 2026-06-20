El cartel de las estrellas llega a Alicante

No hay un restaurante con mesa libre para este sábado ni una plaza hotelera cerca del centro en Alicante. Las autoridades vuelven a recomendar la utilización del transporte público para evitar retenciones y problemas ante la escasez de plazas de parking. Desde la empresa también se pide a los aficionados que salgan con tiempo para poder llegar en hora a la plaza de toros de Alicante y así no interrumpir la corrida una vez empezada. Todo es una gran locura y el ambiente no conoce precedentes en los aledaños de la plaza de toros de Alicante. Y es que el cartel bien lo merece.

Cuando se anunció que Morante estaría dos tardes en Alicante, la maquinaria de la compra de entradas ya empezó a funcionar. Ese mismo día, muchas plazas hoteleras que estaban bloqueadas quedaron finalmente adquiridas y ahí empezó la aventura de tener sitio para ese día. Un interés inusitado es el que despierta Morante de la Puebla allá donde se anuncia. Su leyenda sigue creciendo y sigue alimentando la ilusión de quienes quieren estar para emocionarse y otros que también aprovechan la ocasión para ser vistos y poder decir después aquello de "yo estuve allí". Sea como fuere, lo cierto es que Alicante colapsará en torno a las cinco de la tarde y la plaza de toros registrará un lleno histórico casi sin precedentes, con permiso de José Tomás.

Morante, Manzanares y Roca Rey son los tres espadas perfectos para la primera corrida de la Feria de Hogueras. El diestro de la Puebla del Río no necesita ni presentación ni explicación. Todo lo que hace a nivel taurino se convierte en oro. Ese privilegio de Rey Midas sólo lo han tenido unos cuantos toreros a lo largo de la historia. Ese estatus no tiene ni hoja de ruta ni preparación previa y va surgiendo según pasan los años. Cuando eso sucede, un torero pasa de ser figura a convertirse en mito. Eso es lo que está viviendo Morante en todas las plazas de España que pisa. Un huracán de locura le acompaña y eso hace que los empresarios le aplaudan antes de torear. Recuerden como él mismo, con modestia, lo dijo cuando regresó a los ruedos: "Vuelvo a torear porque hago falta". Pues eso.

El caso de Manzanares también merece un capítulo aparte. Dos tardes hará el paseíllo en Alicante. La primera será este sábado con un cartel que roza lo perfecto en tierras alicantinas y la segunda con los toros de Victorino Martín, un día 24 de junio y como matador debutante en terna con el encaste Albaserrada. Le hemos visto junto al ganadero estos días y se le veía sonreír, un gesto que nos anticipan dos grandes tardes del alicantino. Con esa corrida del día 24 de junio, muchos hemos visto un gesto hacia la figura de Luis Francisco Esplá, que está saboreando cada día sus 50 años como matador de toros recibiendo el cariño de todo el mundo, incluido Manzanares.

La tercera figura siempre funciona. Andrés Roca Rey es otro torero que siempre ha querido estar en Alicante. Torero de interés mediático y taurino a partes iguales, su camino sigue siendo el de ser número uno, porque su toreo no admite segundos puestos. Y aunque esa es una empresa difícil si se tiene al lado al astro Morante, lo cierto es que el peruano tiene recursos suficientes para plantar cara al más grande. En esta feria estará presente en una sola tarde, pero lo hará a lo grande.

La de hoy será una velada que sobre el papel tiene todos los ingredientes de las tardes soñadas. Los toros serán de Álvaro Núñez, otrora al frente de Núñez del Cuvillo, marca registrada en el lugar de la excelencia taurina. Alicante se prepara para vivir una de esas tardes que podrían entrar en la historia de la plaza y en la historia de la propia ciudad como uno de los momentos artísticos más grandes jamás vividos. Sea como fuere, las ganas y la energía del público no van a faltar.