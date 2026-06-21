Marco Pérez: "Ser torero de Alicante es algo que tengo que lograr"

Marco llega a Alicante junto a sus padres y habla con su apoderado, el torero francés Juan Baustista Jalavert. Regresa a esta tierra tras el percance que sufrió en la pasada feria, un hecho que demuestra su compromiso con la Feria de Hogueras de Alicante. Atrás queda ya su triunfo como novillero en esta misma plaza porque este joven salmantino tiene fuelle para ser figura.

Llega usted a Alicante en uno de sus mejores momentos de la temporada y habiendo hecho historia en la capital francesa del toreo, Nimes…

La verdad es que me encuentro muy bien. Sé que estoy en un buen momento y lo tengo que aprovechar al máximo. Los últimos triunfos han sido muy importantes, especialmente el de Nimes, pero no me olvido del triunfo de Salamanca el pasado día 12 de junio y de muchos otros.

Cortar dos rabos en el coliseo de Nimes con una diferencia de ocho meses no creo que esté al alcance de muchos toreros…

Pues sí es verdaderamente una proeza taurina, la verdad. Tampoco yo lo tenía preparado, esas cosas suceden. Lo importante es saber ver el toro que tienes delante y no dejar de entrenar de salón, ir al campo siempre que puedas para que cuando te salga un toro bueno, no se te escape. .

Usted tuvo un inicio de temporada francamente bueno, en especial en las plazas valencianas abriendo las puertas grandes de Valencia y Castellón. Ahora sólo le falta la de Alicante para hacer el triplete en la Comunidad Valenciana…

Pues ojalá sea así. La verdad es que esta tierra, Alicante, tiene para mí mucha importancia. Es una de esas plazas que yo recuerdo haber visto cuando era pequeño a través de la televisión y son de esos lugares que se te quedan grabados por el motivo que sea. Por eso ser torero de Alicante es una meta que tengo que lograr.

Este año usted y su apoderado decidieron no ir ni a Madrid ni a Sevilla, ¿cuál fue el motivo?

Pues el motivo principal es el de no querer tener prisa y así no dar ningún paso en falso. Cuando me encerré con seis novillos en Madrid pude comprobar la dificultad de este oficio y lo complicado que puede ser de repente todo. Por eso, en este primer año como matador de toros no nos queríamos precipitar y ese fue el motivo. Habrá tiempo de sobra para pisar Sevilla y Madrid. Ahora mi cabeza está puesta en Alicante.

Dicen que lo importante para seguir adelante es que el pasado no pese demasiado, aunque esté ahí ¿Ha borrado usted todos los fantasmas de su percance en Alicante en la pasada feria?

Absolutamente. De hecho, ahí está mi temporada para demostrarlo. En casi todas las tardes ha habido puerta grande y en las que no, ha faltado muy poco, así que todo va por buen camino y con la cabeza muy centrada en cada una de las tardes. No hay que salir con la faena hecha ni con la feria ya ideada, hay que dejarse llevar y que sea el toro quien te vaya guiando, así afronto yo la tarde de hoy en Alicante.