Borja Jiménez, Tomás Rufo y David de Miranda: la juventud pide paso en Alicante

Venir de matar en solitario seis toros en Madrid en una corrida en memoria de Ignacio Sánchez Mejías y la Generación del 27 no se olvida nunca. Si, además, el resultado no fue el esperado, las ganas de seguir triunfando se tornan voraces. Con ese precedente llega a Alicante el sevillano de Espartinas, Borja Jiménez, uno de esos toreros bautizados con el sobrenombre de «torero revelación» que se ha ganado por méritos propios su lugar en las grandes ferias. El sevillano abre la tarde de hoy en Alicante y lo hace con la necesidad moral de salir por la puerta grande. Llegar a ocupar un lugar en las alturas exige que cada tarde el triunfo vaya de tu mano, por eso, Borja Jiménez no puede dejar pasar más oportunidades. Él encabeza un cartel de tres toreros jóvenes con mucha hambre de triunfo. Pero Borja, que posee la raza de los grandes toreros, tiene todavía mucho que ofrecer y su afición es desmedida, casi enfermiza, esa misma que tienen dentro todas las figuras del toreo. Hoy tiene una gran oportunidad para conquistar esta tierra.

David de Miranda / Joaquín Corchero/ Europa Press

Le sigue, por orden de antigüedad, el onubense David de Miranda, al que muchos ya etiquetan como el heredero del «ojedismo», en clara alusión al gran Paco Ojeda, ese al que llamaron «señor del Toreo». El valor seco y natural forma parte de su repertorio y aunque parezca que no pasa miedo, tal y como él mismo ha dicho en alguna ocasión, «seguro que soy de los toreros que peor lo pasa en el hotel». David de Miranda tiene, además de ese valor indómito, grandeza como persona. Quienes le tratan lo saben y eso llega también a los públicos. Es un joven que cae bien a todos y que torea como ninguno al que además ha querido apoderar Enrique Ponce, que lo ha elegido entre muchos para ayudar y guiar en estos primeros años como matador de toros. Pero sus méritos ya se vieron en Madrid hace algunos años con aquella Puerta Grande en una tarde explosiva en la que se metió de golpe en el corazón de la afición. Aquello ocurrió en la tarde de su confirmación de alternativa, un 24 de mayo del año 2029, el año previo a la pandemia con un toro llamado Despreciado que, lejos del desprecio, le dio el mejor premio de su vida. Más tarde llegó la Feria de Málaga, donde volvió a reivindicarse como el gran torero que es cortando tres orejas y más tarde La Puerta del Príncipe de Sevilla, el gran colofón a su buen momento. Por eso es muy interesante ver a David de Miranda en Alicante y en este momento y además hacerlo con la corrida de Victoriano del Río, que sigue representando la excelencia del campo bravo por regularidad y por calidad.

Tomás Rufo / Julio Muñoz/EFE

Pero el más joven de alternativa no es un torero más. Se llama Tomás Rufo y ya sabe lo que es triunfar en Valencia y Alicante. Rufo, natural de la localidad toledana de Pepino, tiene familia en Alicante y por eso le une un lazo de sangre a esta tierra. En más de una ocasión ha declarado públicamente que él venía a ver toros a Alicante de pequeño, porque aquí pasaba algunos veranos, un hecho que le hace, de alguna manera, un torero con claras referencias mediterráneas. Rufo impactó como novillero en Madrid y en su alternativa en Valladolid y, a partir de ese momento, ha ido construyendo una carrera sólida cimentada en la solidez y en la pureza de un toreo que busca el clasicismo pero que no renuncia a los alardes de valor seco y de mucha exposición. Los tres toreros, que hoy son protagonistas, tienen una oportunidad de oro en un festejo en el que se espera un gran ambiente. Sol y moscas, el aliento de una afición que les espera y la garantía de uno de los mejores hierros ganaderos de la tauromaquia moderna, un compendio de virtudes para hacer de ésta, una gran tarde de toros.