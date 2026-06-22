Casting en Alicante: se busca bailaora flamenca y pareja de tango

La agencia Human Art Casting ha convocado una prueba de selección de actores y actrices de forma presencial, que se celebrará este domingo 28 de junio a las 10 horas en la calle Dr. Just nº 24 de Alicante. Para participar en el casting es necesario reservar cita previamente en el correo electrónico info@humanartcasting.com

La cita tiene como fin seleccionar perfiles artísticos que participarán en la próxima película del director argentino afincado en Alicante Maxi Velloso (La entrevista, Los muertos también bailan, El amor y otras desgracias) y fundador de Alicante Film School.

Rodaje en un autocine de Alicante Film School / INFORMACIÓN

La película tiene previsto empezar a rodarse el próximo 11 de agosto en la ciudad de Alicante hasta el 5 de septiembre y lleva por título ¿Y después, qué? Se trata de una comedia dramática sobre dos amigos inmigrantes argentinos, un músico y un actor, que viven en Alicante y, tras una vida estancada, encuentran que el futuro tiene posibilidades. La producción cuenta con la presencia de varios actores argentinos reconocidos, como Marcelo Mazarello y Damián de Santo, que serán los protagonistas.

En el casting del próximo domingo se buscan dos perfiles vinculados a la danza: una bailaora flamenca, de entre 20 y 25 años, y una pareja de tango, sin edad requerida, para formar parte de escenas concretas dentro de la película. Dos disciplinas que, desde estilos y tradiciones distintas, comparten intensidad, presencia corporal y una gran capacidad narrativa. Por ello, el casting está dirigido a artistas con soltura escénica, expresividad y vínculo real con la danza, especialmente residentes en Alicante o municipios cercanos.

Maxi Velloso, en un set de rodaje / INFORMACIÓN

La nueva convocatoria se suma al trabajo de selección que la agencia de casting ya ha desarrollado durante los últimos meses para esta misma producción, con varios castings en Alicante para perfiles muy diversos: niños actores para pequeñas partes, convocados en Puerta Ferrisa; una actriz con un perfil excéntrico; un actor para interpretar a un artista visual; y un actor de perfil extranjero.

Más allá de la búsqueda de perfiles concretos, la convocatoria supone una nueva oportunidad para dar visibilidad al talento artístico de la provincia y reforzar la presencia de Alicante como ciudad de rodajes. "Su luz, sus localizaciones urbanas y costeras, y el crecimiento de su ecosistema audiovisual están haciendo que cada vez más producciones encuentren en la ciudad un lugar atractivo para desarrollar sus proyectos", indican desde el equipo de la futura película, que será producida por Almatika Producciones, segçun ha señalado Velloso, que cuenta con el respaldo de Alicante Film Office y Alicante Film School.