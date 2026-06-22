Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini: ¿Cómo no lo leí antes?

Hay algo de la literatura que me produce una mezcla extraña de felicidad y ansiedad. La sensación de que nunca llegaré al final. No ya al final de los libros que existen, que es una batalla perdida antes de empezar, sino al final de los libros que me gustaría leer.

Siempre tengo una pila esperándome en casa. Siempre. Da igual que haya cinco, diez o veinte. Sigo entrando en librerías "solo para mirar". Sigo aceptando préstamos. Sigo guardando recomendaciones en una carpeta de Instagram que crece a un ritmo mucho más rápido que mi capacidad para leer.

Pero también hay una recompensa maravillosa en esa búsqueda interminable: seguir encontrando joyas.

La última me ha entusiasmado.

Cometas en el cielo, la primera novela de Khaled Hosseini, se publicó en 2003 y, aun así, yo he llegado tarde a ella. Muy tarde. Mientras la leía no podía evitar repetirme una pregunta: ¿cómo no lo leí antes?

La portada de "Cometas en el cielo". / INFORMACIÓN

Hace unos meses leí Mil soles espléndidos, también de Hosseini, y me pareció una novela extraordinaria. Aquella era una historia de mujeres obligadas a vivir a la sombra, relegadas a un papel secundario en una sociedad que apenas les deja espacio para existir. Una historia de amistad, resistencia, sororidad y afecto en medio de un entorno hostil.

En Cometas en el cielo el foco cambia, pero Afganistán sigue estando ahí, ocupando cada página. Y eso es una de las cosas que más me gustan de Hosseini. Además de contar una gran historia, te obliga a mirar un país que para muchos solo existe a través de los titulares. Sus paisajes, sus costumbres, sus heridas y sus contradicciones.

Aquí la historia gira alrededor de dos padres y dos hijos. De la amistad. Del cariño. De la lealtad. Y también de las traiciones, porque algunas decisiones acompañan toda una vida y terminan pasando una factura muy elevada.

Sobre los personajes se cierne además un sistema de clases que parece decidir el destino de las personas desde el mismo momento en que nacen. Y detrás de todo ello aparece la transformación de Kabul: de una ciudad que mira al futuro a otra sometida por el fanatismo y el miedo cuando los talibanes toman el control del país.

No voy a contar mucho más porque merece la pena descubrirla sin demasiadas pistas.

Solo diré que hacía tiempo que una novela no conseguía arrastrarme de esta manera. Entré en la historia desde las primeras páginas. Me he enfadado con algunos personajes. He cuestionado sus decisiones. Me he preguntado qué habría hecho yo en su lugar. He sufrido con ellos en determinados momentos y, sí, también he llorado (y mucho).

No sé cuántos libros he leído en mi vida, pero sí sé reconocer cuando uno consigue colarse un poco más adentro de lo normal. Este lo ha hecho.

Y sigo sin entender cómo he tardado tanto en llegar hasta él.