Excalibur: relevo generacional de una mítica banda de heavy metal alicantina

Ficha técnica Formación: Paco Mira (voz), Juan Rico (guitarra), Mario Mallebrera (guitarra), Jesús Folgado (bajo), Manu Leston (batería), Vicente Beneite (teclado) Localidad: Elda Discos: Generación maldita (1988), Esto me sube (1990/EP), Cero (1995), Más duros (2013/EP), Humo negro (2017), Volando hacia el infierno (2022) Año de comienzo: 1984

"Los viejos rockeros de ahora son los jóvenes locos de los ochenta". La mítica banda de heavy metal Excalibur, formada en Elda y con una larga trayectoria dentro del género a nivel nacional, está viviendo una segunda juventud gracias a unos cambios que están permitiendo un salto tanto en el sonido como en la composición del grupo.

Nacida en 1984, la formación eldense se hizo un hueco en la industria musical con su primer trabajo de larga duración, Generación maldita (1988), un disco muy fresco que puso en el escaparate a unos músicos que tenían ganas de comerse el mundo con su peculiar manera de entender un heavy metal de marcado carácter adrenalínico. Aquella propuesta les llevó a compartir escenario con algunas de las mejores bandas del momento en conciertos por todo el país.

La leyenda de Excalibur se expandió y les permitió editar tanto el sencillo en formato de siete pulgadas Esto me sube (1990) como su segundo álbum, Cero, que nunca llegó a publicarse oficialmente. La historia, vista desde la barrera, ayuda a comprender que la industria musical nunca fue fácil y que la etapa más fructífera de la formación quedó allí, a finales de siglo, como una anécdota que contar de una banda que tuvo todo para convertirse en un referente del género.

Pero la gente demandaba a gritos la vigencia del grupo, convertido con el tiempo en un fenómeno de culto incluso a nivel internacional. Tanto es así que Generación maldita llegó a convertirse en el vinilo más caro de la historia de una banda española: una primera edición del LP se vendió por más de 1.800 euros a un aficionado finlandés, según explica la propia banda.

Reunidos de nuevo en 2013, el heavy metal volvió a resurgir de sus cenizas con un regreso fiel a la esencia del grupo materializado en el EP Más duros. Este compendio de cinco temas inéditos supuso la reentrada de Excalibur en una industria que había cambiado notablemente respecto a su anterior etapa, aunque todavía no había experimentado la revolución que traerían consigo las plataformas digitales.

Ya en 2017 ficharon por la discográfica Fighter Records, con la que editaron su tercer álbum, Humo negro. Aquel nuevo comienzo consolidó su presencia en la escena y tuvo continuidad con la reedición de su primer disco y la publicación oficial de Cero, el trabajo que nunca llegó a editarse en su momento. Seguían dando guerra y rindiendo tributo a esos primeros discos que los formaron como artistas.

Fue una etapa de cambios en la que comenzaron a afrontar la música desde una perspectiva diferente y que, tras la pandemia, acabaría consolidándose con nuevo material en Volando hacia el infierno (2022). Ahora vuelven a estar de actualidad para presentar lo que será su próximo trabajo discográfico. Este viernes abrieron la veda con el primer sencillo, Mi condena, una canción que demuestra un salto cualitativo en la banda y que abraza sonoridades más actuales dentro del género gracias a la incorporación de dos nuevos integrantes jóvenes.

"Ahora mismo la banda está en un punto vital muy bueno", explica el grupo. "Hemos incorporado gente nueva que aporta frescura y nuevas ideas, haciendo que la banda se renueve musicalmente, pero manteniendo la misma ilusión y la misma identidad con la que empezó hace más de cuarenta años". En esta nueva etapa han incorporado dos cuerdas más y el doble bombo, ampliando las posibilidades sonoras de Excalibur con recursos como los breakdowns, que ya se dejan entrever en este primer adelanto del disco, cuya publicación esperan para 2027.

Nueva mentalidad

Es difícil mantener una banda de estas características, pero, con sus idas y venidas, Excalibur ha permanecido siempre en el imaginario colectivo de toda una generación de amantes del heavy metal español. Los años de silencio no han hecho mella en un grupo que todavía conserva un sólido núcleo de integrantes clásicos y que, al mismo tiempo, da libertad a los nuevos músicos para aportar sus propias ideas.

"El secreto es muy sencillo: seguimos teniendo pasión por todo lo que hacemos", apuntan durante la entrevista con INFORMACIÓN. "Nos apasiona la música y, cuando entramos al local de ensayo, intentamos hacer las cosas bien y con calidad, pero sobre todo disfrutamos del proceso". Sus canciones, explican, "nacen de forma muy natural". A partir de un riff de guitarra y un ambiente propicio para compartir ideas, "se crea una magia especial que da forma a las canciones".

Mantienen intacta su intención de disfrutar del camino y prefieren ser más selectivos con los lugares en los que actúan. "Tenemos una edad y una experiencia que nos permiten elegir salas con calidad", afirman. Esa filosofía les lleva a tomarse las cosas con más calma, entendiendo el proyecto como un ejercicio de autogestión en el que todo lo recaudado revierte directamente en la propia banda.

Pero eso no significa que hayan bajado el ritmo, simplemente han cambiado la meta. Prueba de ello es que el pasado fin de semana dieron forma, convertidos en la asociación Musikando, a un festival gratuito en la Plaza Castelar de Elda en el que participaron otras bandas históricas del género como Coz y Barón Rojo, con una notable respuesta del público. La segunda edición del Elda Rock tenía el objetivo de mantener intacta la expectación de la primera y no dejó a nadie indiferente.

Y esta actividad, que puede resultar habitual para los integrantes veteranos de la formación, supone una experiencia muy distinta para los dos nuevos componentes, que se incorporan a una maquinaria en constante movimiento. "Al principio sí impresiona, pero al final uno tiene que confiar en lo que sabe hacer. Llevo tiempo tocando y no puedes enfrentarte a las cosas con miedo", explica el joven batería Manu Leston. "La experiencia te enseña que, si sales al escenario con dudas, estás perdido".

Una manera de pensar muy madura que ha permitido a Excalibur confiar en las nuevas generaciones y reforzarse sin miedo a tomar decisiones importantes. Porque, en un mundo lleno de prejuicios, ellos han preferido confiar en sus nuevos compañeros hasta el punto de que el próximo disco tendrá mucho de ellos. Son unos clásicos renovados que pretenden seguir dando guerra durante mucho tiempo. Y eso es una gran noticia para el panorama musical de la provincia.