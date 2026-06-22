Algunos famosos del mundo de la cultura recomiendan restaurantes de la provincia de Alicante con Soletes Repsol

Personajes famosos de todos los ámbitos de la cultura se han unido para recomendar algunos de sus restaurantes preferidos, entre los que se encuentran algunos con representación en la provincia de Alicante. Desde el actor Antonio Resines tomando un salpicón junto al Cantábrico en la terraza de Joseín hasta Toni Acosta bañando las papas arrugadas con mojo picón en Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife.

El verano ya es un hecho y la costa muestra algunos de los puntos más característicos para refrescarse o comer algo frente al mar. "Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento" dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Esta campaña de la Guía Repsol con personalidades conocidas por el público general permite poner en valor más de 250 Soletes repartidos por todas las comunidades, 13 de ellos de la Comunidad Valenciana, donde los famosos paran durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo durante los rodajes. Pero también donde acuden cuando están de vacaciones y en qué locales se sienten más acogidos. Son, según explican "sitios asequibles que recomendarías a un amigo".

Isabel Coixet, una de las famosas que aportan su valoración a los Soletes / INFORMACIÓN

Participan nombres como la directora Isabel Coixet, grupos como Dorian o Alcalá Norte y escritores de la talla de Elvira Lindo o Antonio Muñoz Molina. La representación de Alicante en cuanto a los famosos participantes se encuentra en el actor Fele Martínez, que comparte opinión con el humorista Miguel Maldonado en que el bar Los Tiernos de La Latina, en Madrid, es una de las mejores opciones para salir a tomar algo por la capital.

De esta manera, se ha realizado una gala especial de entrega de Soletes de famosos en El Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar este lunes 22 de junio, precisamente uno de los nuevos establecimientos que ha entrado en la lista. En esta edición de Soletes, más de 60 famosos han compartido con Guía Repsol sus sitios favoritos para dar la bienvenida al verano, desayunar o tomar algo con amigos.

Representación alicantina

La provincia tiene representación entre los famosos que han comentado cuáles son los lugares que ellos recomiendan para salir por Alicante. Desde la presentadora Lorena Castell hasta los grupos de música Los Nikis y Miranda!, todos han dado su opinión con especial éxito en las marinas. Lorena Castell, por ejemplo, recomienda visitar D-Vora, premiada con el Solete de Verano 2021, en Benidorm.

Alcalá Norte, en una imagen dentro de uno de sus restaurantes recomendados / INFORMACIÓN

La irreverencia del grupo musical Los Nikis también está presente en esta lista, donde proponen La Tasca de Jesús Pobre, en Dénia, como una de sus recomendaciones; mientras que el grupo argentino Miranda!, habituales por la provincia y participantes del Benidorm Fest junto a Bailamamá, el proyecto paralelo de Óscar Ferrer, cantante de Varry Brava, mencionan tres establecimientos ubicados en Alicante: Cabró, Labradores y Lorea.

Por su parte, en la provincia de Valencia, el escritor Antonio Muñoz Molina aconseja visitar Antigua Lechería, El Percaler, Patapuerca y Ultramarinos Huerta, todos ellos en Valencia; la escritora Elvira Lindo recomienda Congo y Mora Caffè, en València, y Los Arenales, en Ademuz; mientras que el diseñador de moda Juan Duyos elige La Pepica, también en València. Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Cómo conseguir un Solete Repsol

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. En líneas generales, ya son más de 5.000 las cafeterías, bares y restaurantes que gozan de su distintivo amarillo. La calificación de los Soletes nació en junio de 2021 "para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos tan sencillos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente", apunta la organización.

Elefantes dan su valoración y apuestan por Els 4 Gats de Barcelona / INFORMACIÓN

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca constantemente lugares que merecen recibir un Solete, preocupándose de rastrear cada rincón, desde las grandes ciudades hasta las localidades más pequeñas. En cada edición se identifican Soletes con la garantía de quien conoce de cerca el panorama gastronómico de cada región. Guía Repsol se centra en detectar establecimientos situados fuera de los circuitos habituales, y pone el foco en los secretos mejor guardados del público local.

Todos los establecimientos reconocidos con un Solete, así como aquellos premiados con Soles Repsol, pueden consultarse en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.

Valoración general por toda España

Más de 250 Soletes repartidos por todas las comunidades han sido seleccionados por varios famosos. A los músicos, por ejemplo, les tira los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra; y Sanguijuelas del Guadiana, que solo recomiendan un sitio fuera de su tierra extremeña, O Chiringo, en la playa de la Magdalena, en Cedeira (A Coruña).

Los helados son un pecado refrescante y muy veraniego. A Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet. El favorito del escritor Antonio Muñoz Molina es el de leche merengada en Antigua Lechería (Valencia). El diseñador Modesto Lomba no se resiste a un helado de fruta en No Ni Na (Ayamonte, Huelva), lo mismo que la cantante Marilia Monzón en Heladora la Única (Gáldar, Las Palmas).

Para salir de bares en la capital, la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía. La coctelería Marrufo es punto de encuentro de músicos como los alicantinos Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet. Antonio Carmona se refugia en el Kiosko Moret, en el parque del Oeste y el grupo catalán Dorian siempre vuelve a Barrutia y el 9, en el barrio de Las Salesas. En Zara, la histórica casa de comidas, a la que es asidua Alaska de toda la vida, tienen hasta un plato con su nombre.

Algo parecido sucede en Barcelona, donde la ruta empezaría desayunando en Flor de Gràcia con la actriz Natalia de Molina; continuaría con un vino de Zim en el Gòtic, pista de Axel Pi, de Sidonie; comiendo en Els 4 Gats como Elefantes; y terminaría con una focaccia en Il Palato de El Clot, siguiendo las indicaciones del periodista gastronómico Mikel López Iturriaga.

El grupo Dorian, en uno de sus lugares de confianza / INFORMACIÓN

Una gala especial en Almería

Esta nueva entrega de Soletes de verano se ha celebrado el lunes 22 de junio en Almería, una de las provincias más cotizadas en esta época. La bohemia tranquilidad de Cabo de Gata se materializa en el Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro, que ha acogido esta fiesta estival con el espíritu relajado que caracteriza la zona. Ángel Escobar Cespedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y María Ritter, directora de Guía Repsol, han participado en la celebración, presentada por Mónica Aldehuela.

“Almería no solo ha entregado estos prestigiosos distintivos de la Guía Repsol, sino que ha reivindicado con orgullo esa gastronomía honesta y esa hospitalidad que nos hacen únicos. Estos nuevos galardones amplían nuestro mapa del tesoro emocional, reconociendo oficialmente esos rincones con encanto donde locales y visitantes encuentran la felicidad cotidiana, y consolidando a la provincia como el gran refugio de la autenticidad y los buenos recuerdos compartidos” ha expresado Ángel Escobar. Que también ha recalcado que el “mapa de los Soletes es reflejo de la excelencia que defendemos y promocionamos desde Diputación a través de Sabores Almería y Costa de Almería”.