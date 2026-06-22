¿Te gusta el swing? No te pierdas esta cita en Alicante
Los jardines de la Brass Academy en la Finca Rabasa acogen este viernes un concierto al aire libre de Swinsung Jazz
Si te gusta el swing, apunta esta cita en el calendario. El grupo de música Swinsung Jazz ofrece este viernes, 26 de junio, un concierto de swing al aire libre en los jardines de la Brass Academy, ubicada en la Finca Rabasa de Alicante (c/Ciudad de Matanzas 5).
El público podrá bailar swing y escuchar clásicos de la música de los años treinta a los años sesenta, además de otras versiones más contemporáneas de algunos clásicos del jazz de Ella Fttgerald, Natalie y Nat King Cole, Billie Hollyday, Peggy Lee, Diana Krall…
Los asistentes también podrán tomar algo o simplemente pasar un buen rato escuchando música en directo al atardecer, en un espacio donde los más pequeños pueden campar a sus anchas por los jardines.
El concierto comienza a las 20.30 horas y la apertura de puertas es a las 20 horas. La entrada es de 12€ anticipada y 15 € en taquilla. Para más información, llamadas al 607416662.
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