¿Te gusta el swing? No te pierdas esta cita en Alicante

Si te gusta el swing, apunta esta cita en el calendario. El grupo de música Swinsung Jazz ofrece este viernes, 26 de junio, un concierto de swing al aire libre en los jardines de la Brass Academy, ubicada en la Finca Rabasa de Alicante (c/Ciudad de Matanzas 5).

Integrantes de Swinsung Jazz / INFORMACIÓN

El público podrá bailar swing y escuchar clásicos de la música de los años treinta a los años sesenta, además de otras versiones más contemporáneas de algunos clásicos del jazz de Ella Fttgerald, Natalie y Nat King Cole, Billie Hollyday, Peggy Lee, Diana Krall…

Los asistentes también podrán tomar algo o simplemente pasar un buen rato escuchando música en directo al atardecer, en un espacio donde los más pequeños pueden campar a sus anchas por los jardines.

Cartel completo / INFORMACIÓN

El concierto comienza a las 20.30 horas y la apertura de puertas es a las 20 horas. La entrada es de 12€ anticipada y 15 € en taquilla. Para más información, llamadas al 607416662.