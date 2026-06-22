"Cada mirada cuenta", el libro de Alejandro Sellés que narra lo que el Alzheimer hace olvidar

Cuando no sabe llegar al supermercado que ha ido siempre, cuando no se acuerda de lo que ha comido, cuando las conversaciones se repiten y no parecen avanzar o cuando llega lo peor, no sabe quién eres. Una persona con deterioro cognitivo sufre cada día el sentimiento de estar yéndose mientas sigue viva. Alejandro Sellés Owen lo cuenta a la perfección en su libro Cada mirada cuenta que presentará el 25 de junio a las 19 horas en la Casa de Cultura de Finestrat.

Alejandró presenta su libro el jueves 25 de junio / INFORMACIÓN

El Alzheimer es una de las enfermedades más duras que puede atravesar una persona, la familia tiene un papel crucial y es lo que a Alejandro Sellés le ha tocado vivir, Cada mirada cuenta no es un relato aislado o lejano, es lo que Alejandro vive en sus propias carnes día a día con su madre. Él es criminólogo, asegura haber buscado siempre respuestas en los hechos, pero cuando el Alzheimer llegó a la vida de su madre ningún dato tuvo sentido.

El lenguaje de una persona con deterioro cognitivo cambia por completo y, por ende, dificulta mucho la forma en la que te comunicas con los demás. Cuando todo cambia la energía sigue intacta, esa unión invisible que sientes cuando miras a los ojos a esa persona y sabes que seguís unidos es indescriptible e imposible de arrollar, por mucho que el Alzheimer se lo proponga. Esto es lo que da sentido al título del libro, cada gesto y cada mirada cuenta.

Nunca se está preparado para que tu madre, tu padre o cualquier persona con la que has vivido tanto no te conozca. Cuando este golpe de realidad llega, hay algo que puede hacer que no te derrumbes, no sentirse solo. Esto es lo que pretende Alejandro con este libro, que cualquier persona a la que le toque o le haya tocado vivir una situación similar, tenga un libro en el que refugiarse y darse cuenta de que no es un caso aislado, que es una realidad que atraviesan miles de personas.

Alejandro Sellés no quiere contar esta historia desde el dramatismo, es un libro que pretende acompañar a personas con situaciones similares a través del olvido, la distancia y la aceptación. Compartir estas experiencias es duro, pero además es valiente. Contar no solo lo que estás viviendo, sino también como lo estás sintiendo es algo que puede hacer que muchas personas vean con otra mirada esta enfermedad y, como bien indica el autor, Cada mirada cuenta.