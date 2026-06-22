Visitas temáticas a La Alcudia antes del Festival de Teatro Clásico: así puedes conocer el yacimiento arqueológico de Elche

Visitas temáticas para preparar la llegada de la nueva edición del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia. Con motivo de la celebración de la decimocuarta edición de este certamen de artes escénicas organizado por la Universidad de Alicante, el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche, recibirá la visita de los interesados en descubrir un espacio histórico en la provincia con visitas temáticas organizadas por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórica de la UA.

Las visitas al yacimiento se realizarán previamente a las representaciones teatrales, que se desarrollarán del 1 al 10 de julio, donde se darán a conocer las últimas novedades de la investigación realizada en el marco de los proyectos del programa propio del Vicerrectorado de Investigación de la UA, así como los trabajos de recuperación del complejo termal occidental de la mano del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de la Diputación de Alicante.

Centro de Interpretación de La Alcudia, en Elche, en una imagen cedida por la UA / ROBERTO RUIZ

Los recorridos estarán conducidos por personal investigador y especialistas vinculados a las distintas áreas y se desarrollarán en cuatro sesiones, los días 2, 7, 9 y 10 de julio con distintos títulos y temáticas. Con una duración aproximada de 30 minutos, todos tendrán lugar a las 19.45 horas y partirán desde el Centro de interpretación La Alcudia, ubicado a la entrada del sitio arqueológico. Para realizar las visitas, es imprescindible presentar la entrada a la función teatral de ese día y se recomienda la reserva previa, ya que los grupos tienen límite de aforo.

Las reservas están disponibles en el teléfono 966 611 506, en horario de 10 a 14 horas de la mañana, hasta el día antes de la representación. Asimismo, paralelamente al festival y a las visitas guiadas, los asistentes tendrán a su disposición un servicio de restauración a cargo del Restaurante Cambra de Elche.

Actividades paralelas

El jueves día 2 se desarrollará Te enseñamos las últimas novedades sobre la ciudad íbera, del proyecto Damas y Héroes. El martes día 7 será turno de Conoce las termas orientales, del proyecto Astero. Termas orientales. El jueves día 9 tendrá lugar De visita por las termas occidentales, del proyecto del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de la Diputación de Alicante. Finalmente, se desarrollará el viernes día 10 el itinerario Vivir en Ilici: haz un viaje en el tiempo desde hoy hasta las raíces íberas, del proyecto Domus. Vivir en Ilici.

Se han programado distintas presentaciones literarias, también en el marco del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA, que completan el programa cultural paralelo a las representaciones dramáticas. En concreto, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, por iniciativa del Vicerrectorado de Investigación, presentará las novedades de su colección teatral Casa de Comèdies. El programa incluirá dos actos en el centro de interpretación del yacimiento arqueológico.

El primero tendrá lugar el 3 de julio y estará dedicado a la serie Agon, centrada en tragedia y comedia clásica, con la presentación de los volúmenes Lisístrata y Áyax, acompañada de intervenciones de especialistas y de una lectura dramatizada a cargo del Aula de Teatro de la UA.

La segunda cita se celebrará el 8 de julio y estará dedicada a la serie Akademos, con la presentación de las obras Titelles, en edición bilingüe, y Tres segles de teatre barceloní. Esta sesión combinará las intervenciones de los autores y expertos participantes con una representación de teatro de títeres y la proyección de un audiovisual relacionado con los contenidos de las publicaciones. Ambos actos, que tendrán lugar a las 20 horas, concluirán con un encuentro entre autores y público para la firma de ejemplares.

Decimocuarta edición del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia / INFORMACIÓN

Una programación con grandes nombres

La decimocuarta edición del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia de la Universidad de Alicante arrancará el 1 de julio, en el sitio arqueológico de La Alcudia, en Elche, con la interpretación de Las suplicantes por el Aula de Teatro UA. Le seguirá un clásico como Hamlet, en una producción de la compañía de Teatro de la UMH (2 de julio); y Hécuba, a cargo del IES Las Fuentes de Villena, ganador del IX Certamen Escolar de Teatre Grecollatí (3 de julio).

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Los días grandes arrancarán con La reina brava, una obra representada por Las Niñas de Cádiz que plantea el asesinato de una reina a la que todos odian pero a la que nadie se atreve a enfrentar cara a cara (7 de julio); L'íncreïble assassinat d'Ausiàs March, a cargo de la compañía de teatro valenciana Crit (8 de julio); otra reinterpretación de Hamlet, pero esta vez con la experiencia de la compañía asturiana Guayominí (9 de julio); y finalizará con Miramedia Universe y su producción En mitad de tanto fuego (10 de julio).