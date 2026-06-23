Una galería de arte en Sant Joan con la mirada puesta en el mundo

Montar una galería de arte en la periferia, en una calle sin salida de cincuenta metros que linda con un huerto y atraer a coleccionistas de todas partes. ¿Y por qué no? se preguntó Alfonso Sánchez, artista alicantino y antes empresario online (fue cofundador de Planeta Huerto), que vio que tenía suficiente espacio en su estudio como para compartirlo con otros artistas y con el público que ama el arte. De ahí surge Claro.a Gallery, una nueva galería de arte en Sant Joan d'Alacant, que abre sus puertas el próximo 9 de julio con su primera exposición, Intuición, forma & presencia, que mostrará la obra de ocho artistas comisariados por Óscar García, director de las ferias de arte contemporáneo JustMad y Art in Place en Madrid o Summa Mallorca en Palma, además de comisario independiente y cofundador de la Plataforma de Arte Contemporáneo.

Intuición es la palabra clave de este proyecto, como señala Alfonso Sánchez: "Hemos construido la galería casi igual que como se pinta un cuadro, siguiendo la intuición. Cuando era empresario tenía una mente más analítica, pero conforme me he ido dedicando más al arte mi forma de pensar ha cambiado, planifico menos y me dejo llevar por lo que va pasando para, desde ahí, hacer cosas. Yo sabía que no iba a usar nunca todo este espacio para mi estudio y pensé ¿por qué no hacemos una galería? También somos coleccionistas mi mujer - Alicia Jiménez- y yo y llevamos años comprando obras de artistas que nos gustan, conociendo galerías, yendo a ferias...conocemos el mundo del arte, ¿por qué no dar ese paso? ¿por qué no hacer algo desde la periferia pero con una visión global, internacional?".

El artista y galerista Alfonso Sánchez, en el nuevo espacio que abre en Sant Joan d'Alacant / ALEX DOMÍNGUEZ

Al proyecto se unió Óscar García, que ejerce de comisario de exposiciones y declara estar "muy feliz de formar parte porque tengo muy buena relación con Alicante, he comisariado varios proyectos en la zona -como la muestra Eusebio Sempere & Felipe Pantone en el Mubag en 2024- y me hacía ilusión echar una mano". "Creo que es de celebrar que Alicante, que es un lugar fantástico con grandes museos, artistas, coleccionistas y gestores culturales, tenga una galería como Claro.a Gallery, que nace con una pretensión internacional y con la idea de llevar el arte a otros lugares desde Alicante", manifiesta el comisario ante la primera de las exposiciones, que sienta las bases de la galería "aprovechando lo inesperado y abrazando la incertidumbre".

Los primeros artistas

Claro.a Gallery se ubica en el número 12 de la calle María Zambrano, filósofa "que consideraba que la forma más real y más cercana de entender el mundo era desde la intuición, desde la poesía, que es algo más poderoso que la razón", apunta Sánchez, quien descubrió precisamente a la intelectual malagueña por uno de los artistas que expone en la muestra inaugural, Alejandro Pastor, y que sirve de nexo de unión con el resto de creadores: Paula Blanco, Ángel Celada, María Cobas, Stefan Heyer, Kribi Heral, Juan Carlos Rayas y Ana Rod.

Obras de Kribi Heral en Claro.a Gallery / ALEX DOMÍNGUEZ

Sobre los artistas, el galerista indica que "pertenecen a generaciones diferentes y se encuentran en momentos de carrera distintos, pero todos con un gran nivel ya contrastado, con premios, obras en instituciones, concursos...Los hemos ido seleccionando en distintos sitios y son con los que vamos a trabajar, entre la pintura y la escultura". Entre ellos, tres proceden de Alicante: Kribi Heral (Biar, 1967), "una leyenda, pintor de referencia para otros, que en el año 2000 ya estaba en ARCO", apunta Sánchez, cuyas obras buscan la tensión y donde lo humano es algo en proceso; Alejandro Pastor (1980), de San Vicente, que lleva más de veinte años en Madrid y cuya pintura transmite la necesidad de formar parte de algo; y Juan Carlos Rayas (1976), que esculpe obras en piedra y madera en un equilibrio que no oculta el paso del tiempo.

A ellos se unen Ana Rod (A Coruña, 1982) "una de las mejores ceramistas de España"; María Cobas (A Coruña, 1982), con un trabajo aparentemente naïf, del que emerge una pintura profundamente crítica; la joven Paula Blanco (Oviedo, 1996), que trabaja con materiales translúcidos entre la pintura y la escultura; Ángel Celada (Valencia, 1972), de carrera consolidada, cuya pintura se construye desde el gesto y la acumulación de capas; y Stefan Heyer (Essen, Alemania, 1967) con una trayectoria importante en EE UU y afincado en Girona, "un honor tenerlo en nuestro equipo".

Del coleccionismo a la residencia artística

Con este elenco "tenemos una buena propuesta y queremos construir un poco de marca desde la periferia", destaca Sánchez, que añade que "no somos una galería de Madrid, pero tenemos la ambición de llegar a cualquier coleccionista. Hoy no tiene sentido hacer una galería solo para un público local", apunta el galerista, que domina el comercio electrónico y cuya obra como artista vende, sobre todo, en Europa y EE UU. "También queremos desarrollar el coleccionismo - a la inauguración vienen coleccionistas de distintos puntos del país- y convocar al empresariado alicantino, valenciano, murciano, a que se acerquen al arte, por gusto personal o por responsabilidad social, y ponérselo fácil".

Alfonso Sánchez, rodeado de algunas obras con las que se inaugura la galería el 9 de julio / ALEX DOMÍNGUEZ

Otra de las ideas en mente es la posibilidad de crear una residencia artística y trabajar con un creador/a durante algún tiempo -hay espacio suficiente- y también servir de plataforma para artistas nuevos alicantinos. "Estamos en conversaciones con la UMH para buscar alguna forma de colaborar y que artistas jóvenes que salen de Bellas Artes puedan tener opciones aquí para mostrar su obra", avanza Sánchez.

Con los artistas ya representados, la intención es mover su obra a través de futuras exposiciones individuales o en formato de dúo en la galería, pero sobre todo tener presencia en las ferias de arte contemporáneo españolas, primero, e internacionales, con vistas al año 2028. De momento, el próximo año "lucharemos por participar en cuatro o cinco ferias nacionales", concluye Sánchez.