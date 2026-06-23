Morante regresa a la Feria de Hogueras

Vuelve la ilusión y también el gran atractivo de volver a disfrutar de la presencia del torero del que todo el mundo habla y a quien todos quieren ver. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, volverá a realizar el paseíllo este martes en el coso de la Plaza de España de Alicante con motivo de la Feria de Hogueras. Cada tarde en la que Morante se anuncia está envuelta en una gran expectación. El mismo terno elegido siempre suele sorprender. En su primera tarde eligió un vestido en catafalco y bordado de cristal con las medias blancas, en un claro gesto estético que nos recordaba a los toreros del siglo XIX. También las monteras de Morante son de otra época.

Pero más allá de los adornos estéticos, que son importantes, nos quedamos con su toreo, con ese toreo genial que es capaz de dar la vuelta a una tarde con tan solo cuatro pases, tres detalles y alguna sorpresa que siempre acompañan sus faenas. No vamos a descubrir a Morante ahora, pero sí le podemos pedir que las musas de la inspiración le visiten esta tarde y que, también en Alicante, sea capaz de crear alguna de esas obras de arte que pasan a la historia y que son recordadas entre los aficionados año tras año. Que podamos decir con gozo aquella frase de: "Yo estuve allí".

El cartel es redondo. Morante abre la tarde junto a Alejandro Talavante, figura indiscutible del torero, que viene de protagonizar la primera Puerta Grande de la Feria de San Isidro, y ya van dos seguidas en los últimos dos años. Pero en clave alicantina, Talavante dejó su listón en lo más alto en Alicante el año pasado con el indulto del toro Gavilán, del hierro de Cuvillo. Por todo ello y por la vitola de figura de la que es poseedor, su presencia hoy engrandece aún más la tarde.

El más joven de alternativa es un matador de toros nacido en el barrio de Triana de Sevilla y criado en Córdoba. Se llama Juan Ortega y tiene el gran mérito de haberse convertido en un torero de culto. Su tauromaquia también bucea en el clasicismo y en las suertes que otrora hicieran grandes los antiguos maestros, pero al mismo tiempo, Ortega tiene la capacidad de hacerlo todo a su manera, de no imitar a nadie y de conseguir conquistar al aficionado en cada muletazo. Sería difícil elegir entre la muleta de Ortega o su manera de torear con el capote, cualquiera de las suertes se torna en virtud estética cuando el sevillano mueve sus muñecas a compás. No es casualidad que su torero sea uno de los más cotizados del momento.

Toros de Domecq

Y como gran colofón y elemento diferenciador, los tres están anunciados con los toros de Santiago Domecq, ganadería que debuta en la Feria de Hogueras y que viene precedida de éxitos por todas las ferias del mundo taurino. Santiago Domecq es un extraordinario ganadero y además es una gran persona que tiene en el trabajo duro y en la humildad un paradigma y una forma de entender la vida. Sólo así se puede llegar a la excelencia. Así que todo está listo y preparado para la tarde del martes, otra jornada de toros repleta de alicientes y de grandes nombres para que se recuerde como un verdadero acontecimiento más allá de lo puramente taurino.