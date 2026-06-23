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Muere Manolo Carrillo, uno de los últimos grandes taurinos de Alicante

Su pérdida supone un duro golpe para la afición alicantina, que pierde a uno de los taurinos más activos de las últimas décadas

Carrillo fue torero, apoderado y empresario taurino. Su última empresa estuvo ligada a la Plaza de Toros de Villena

Imagen reciente de Manolo Carrillo en la presentación de su libro en Alicante

Imagen reciente de Manolo Carrillo en la presentación de su libro en Alicante

Jose Navarro

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José Germán Estela

José Germán Estela

La salud de Manolo Carrillo se había deteriorado mucho en los últimos meses, pero nadie se esperaba un desenlace tan rápido. Manolo Carrillo ha muerto a los 84 años aquejado de una grave enfermedad, que se complicó en el último mes. Si le preguntabas por su salud siempre te decía que estaba bien, sin más, pero en la madrugada del pasado lunes su estado de salud empeoró hasta el fatal desenlace. La noticia, sucedida en plena Feria de Hogueras, tiñe de luto estos días de celebración.

El libro “Manolo Carrillo, un torero sin estrella” escrito por José María Jericó, se presenta en Orihuela

El libro “Manolo Carrillo, un torero sin estrella” escrito por José María Jericó, se presenta en Orihuela

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El libro “Manolo Carrillo, un torero sin estrella” escrito por José María Jericó, se presenta en Orihuela / Vigueras

La historia personal de Manuel Soler Carrillo (Orihuela, 1942) fue la de uno de tantos jóvenes de la posguerra española que soñaban con ser toreros lejos de tanto hollín y pan duro. Ejemplos como el de Sebastián Palomo Linares o Manuel Benítez Pérez El Cordobés alimentaban su sueño. En cuanto su familia pudo se trasladó de Orihuela a Alicante y al joven Carrillo se le ocurrió la idea de vender almohadillas en la plaza de toros para poder entrar gratis. En aquellos años no existían las escuelas taurinas y el oficio de toreo se aprendía mirando, escuchando y quedándose quieto delante del animal. Contaba el propio Carrillo cómo su padre, siendo aficionado, nunca se imaginó que una tarde de toros, su propio hijo se lanzaría de espontáneo al ruedo para pedir una oportunidad como torero. Lo gracioso de la anécdota es que el padre, que presenció la escena, no sabía que aquel espontáneo que saltó era su hijo. Más tarde fue detenido, pero lo curioso no acaba aquí. Según el propio Carrillo contaba, todos los novilleros de la época, incluida Ángela Hernández la torera, siguieron al coche policial y estuvieron a su lado hasta que fue puesto en libertad.

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Manolo Carrillo, con su libro

Manolo Carrillo, con su libro / Antonio Vigueras

Dos hombres fueron fundamentales en su vida: Pepe Manzanares, padre del gran maestro alicantino y Florentino Díaz Flores, apoderado de El Viti por muchos años. Fue en Monóvar donde tomó la alternativa de manos de El Tino y El Inclusero un 30 de julio de 1967. Su carrera como torero no duró mucho, pero sí la de empresario taurino. Estuvo al frente de la plaza de Benidorm en los años más abundantes en festejos y en beneficios económicos. Otras plazas como Monóvar, Catral, Pinoso y su Orihuela natal también se vieron impulsadas en los años en los que las gestionó. Pero su logro más importante fue estar al frente de la plaza de Villena. Su último vínculo taurino fue el apoderamiento del diestro alicantino Francisco José Palazón. Pero más allá de logros y méritos, tal y como cuenta José María Jericó en su libro Manolo Carrillo, un torero sin estrella, Carrillo fue un hombre de corta estatura, pero con la altura de un guerrero, de un torero singular con una vida escrita en blanco y negro y cuya estrella se apagó definitivamente en la madrugada del lunes.

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