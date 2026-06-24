La gran cita de Manzanares con los victorinos en Alicante

No será este día 24 uno más. La festividad de San Juan, otrora gran día de la Feria de Hogueras, tiene este miércoles un atractivo añadido. A la ya tradicional corrida de Victorino Martín, que se ha lidiado en Alicante en los últimos tres años, hay que añadir el gran atractivo de ver a José María Manzanares acartelado con este hierro y con dos titanes del encaste Albaserrada como son Manuel Jesús El Cid y Manuel Escribano. Nunca se había producido esta situación ni este cartel, lo cual supone uno de los grandes regalos que la feria ha dado a los aficionados, por lo diferente del resto de combinaciones.

Para la cita de hoy, Manzanares se ha preparado a conciencia yendo a la propia ganadería de Victorino, en la que nunca había estado antes, y allí ha tentado varias vacas a modo de preparación para la cita de esta tarde. Una cita que para Manzanares tiene un doble significado. Por un lado, recupera el día 24 como una de sus fechas para estar en la feria, tal y como siempre hizo su padre, dándole a la corrida del día 24 la vitola de día grande. Por otro lado, sin que él lo haya dicho públicamente, Manzanares sabe que el gesto de esta tarde lleva implícito un guiño personal hacia la figura de Luis Francisco Esplá, en un año en el que están celebrando sus 50 años de alternativa y en una feria que se le ha dedicado por completo.

El diestro alicantino y el ganadero, en la finca de Victorino Martín / Antonio Vigueras

La corrida de Victorino se desembarcó el pasado martes y no ha habido ningún contratiempo. Como viene siendo habitual, Victorino Martín ha cuidado mucho los toros que vienen a Alicante, que han sido elegidos con el cariño habitual, pero manteniendo la seriedad y el trapío que los aficionados exigen siempre. Junto a Manzanares estarán El Cid, torero que está viviendo una gran madurez taurina y que sigue presente en muchas ferias de España y junto a él otro torero adoptado en esta tierra que es Manuel Escribano, cuya carrera como matador siempre ha estado ligada al hierro centenario de la A coronada. Lo importante también está en la presencia del público, que en los últimos años había dejado de lado la corrida del 24 para apostar por otras fechas que venían antes. Con iniciativas como esta, se recuperan días tan emblemáticos como el 24 de junio y en este año en concreto, el cartel de esta tarde será uno de los más originales e insólitos de los últimos años.