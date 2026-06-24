La ilicitana Susana Guerrero se abre en canal en su primera exposición en Basilea

La artista Susana Guerrero ha dado un paso más en la proyección internacional de su obra con su primera exposición individual en Basilea (Suiza). De la mano de su galería en Nueva York, 532 Gallery Thomas Jaeckel, con sede también en la ciudad suiza, expone desde el mes de abril y hasta finales de junio The Female's Open Body | El cuerpo abierto de la hembra.

Esta muestra, que ha coincidido con la celebración de la reconocida feria de arte contemporáneo Art Basel, marca un nuevo capítulo en la trayectoria internacional de la ilicitana, tras sus exposiciones individuales en Chelsea: Anatomy of a Myth / Anatomía del mito (2016) y Mother Consumed / La madre consumida (2021), ambas presentadas en 532 Gallery Thomas Jaeckel de Nueva York, cuyos propietarios quedaron impactados con su obra -no pegaron ojo esa noche- hace más de una década.

Varias de las obras de la exposición de Guerrero en Basilea / INFORMACIÓN

El arte que practica Guerrero tiene un fuerte arraigo en el ritual español, en las mitologías griega y mexicana, y en la alquimia de los materiales, y persigue de forma intuitiva la transformación del dolor físico en purificación. Su obra está llena de mujeres descabezadas, de órganos amputados, de sangre y de vísceras, pero reconvertidos en objetos artísticos que buscan su supervivencia, su reconstrucción, su salvación.

Todo ello se muestra en El cuerpo abierto de la hembra, donde Susana Guerrero se abre en canal y aborda el cuerpo femenino como territorio de transformación, de pérdida y de recomposición simbólica. "El cuerpo de la hembra se abre y opera en lo invisible", apunta Guerrero, que a partir de figuras decapitadas de mujeres -Santa Catalina de Alejandría, Medusa, La Mare dels Peixos- el cuerpo "trabaja desde su propia herida y ordena la materia para comprender y para sobrevivir, ordena su interior para sanar".

"Santa Catalina decapitada", obra de Susana Guerrero / INFORMACIÓN

En la muestra de Basilea hay piezas nuevas realizadas durante la residencia de arte textil que Susana Guerrero desarrolló en Portugal, como la obra creada con fibras vegetales a base de trenzas que simulan intestinos, Disección de la alquimia digestiva, o el tapiz elaborado con jacquard, Alquimia digestiva desollada, ambas realizadas a gran escala en 2024.

Vista de la exposición en Basilea / INFORMACIÓN

Junto a estas destaca la instalación de Santa Catalina de Alejandría decapitada, leyenda que conoció en Toro, obra que usa materiales como la cerámica, el latón, el cable eléctrico o el agave, y que dialoga con la nueva Cabeza de Medusa transformada en Ouroboros, una serpiente que se come su cola, o la escultura Ostentatio Mammarum, dos grandes pechos de cerámica esmaltada "como símbolo de poder y de magia, que se utilizaban desde la época medieval hasta nuestros días, como las activistas de Femen".