Nuevo homenaje a Emilio Varela y Óscar Esplá en Alicante
La Unión Profesional de Alicante dedica al músico y al artista el próximo número de la revista PROA, en el que participan doce investigadores, que se presenta este viernes en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
El nuevo número de la revista PROA, de la Unión Profesional de Alicante, se presenta este viernes, a las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante e incluye un extenso homenaje a dos de las figuras más destacadas de la cultura alicantina del siglo XX: Emilio Varela y Óscar Esplá.
La publicación se enmarca en el 75 y 50 aniversario del fallecimiento del artista y el compositor alicantinos, respectivamente, y en la conmemoración 2026. Año de Emilio Varela y Óscar Esplá, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural MinervAtenea y respaldada por diversas instituciones alicantinas con el propósito de difundir el legado artístico y humano de ambos creadores.
Once trabajos de investigación
El número extraordinario dedicado a Varela y Esplá está integrado por once trabajos de investigadores y especialistas que analizan diferentes aspectos de la vida, la obra y la influencia cultural de ambos creadores. El proyecto cuenta con la participación de historiadores, musicólogos, archiveros y estudiosos que ofrecen una visión plural y actualizada de dos personalidades fundamentales para comprender la historia cultural de Alicante. Entre los autores figuran Catalina Iliescu, Salvador Forner, Susana Llorens y Santiago Linares, Francisco Burió, Rubén Pacheco, Natalia Molinos, Santiago Varela, Rosa María Monzó, María Gazabat, Sento Acosta y Ramón Palmeral.
A lo largo de 34 páginas, los artículos abordan el contexto de la Edad de Plata alicantina, la biografía y obra de ambos creadores, la gran amistad que mantuvieron, temas como los paisajes localizados en la pintura de Varela y su presencia clave en la colección del Mubag, la huella de Esplá en el Misteri d'Elx o la difusión de sus legados en la Fundación Mediterráneo.
El público asistente, además, podrá disfrutar de una interpretación musical de la obra de Óscar Esplá. Heorhii Sokolov y Anastasiia Melnyk ofrecerán el segundo movimiento de la Sonata para violín y piano del autor alicantino cerrando así la jornada de homenaje con su música.
Otros contenidos de la publicación
El nº 4 de la revista PROA está dedicado en esta ocasión a Las políticas públicas en infraestructuras y, entre otros contenidos, se abordan cuestiones como la conservación de infraestructuras, la ética profesional, la inserción laboral universitaria, la gestión del patrimonio histórico o los grandes retos relacionados con la industria, la vivienda y el desarrollo territorial.
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