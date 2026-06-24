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Nuevo homenaje a Emilio Varela y Óscar Esplá en Alicante

La Unión Profesional de Alicante dedica al músico y al artista el próximo número de la revista PROA, en el que participan doce investigadores, que se presenta este viernes en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Homenaje a Emilio Varela y Óscar Esplá en la Explanada de Alicante

Homenaje a Emilio Varela y Óscar Esplá en la Explanada de Alicante

Homenaje a Emilio Varela y Óscar Esplá en la Explanada de Alicante / Pilar Cortés

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África Prado

África Prado

El nuevo número de la revista PROA, de la Unión Profesional de Alicante, se presenta este viernes, a las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante e incluye un extenso homenaje a dos de las figuras más destacadas de la cultura alicantina del siglo XX: Emilio Varela y Óscar Esplá.

La publicación se enmarca en el 75 y 50 aniversario del fallecimiento del artista y el compositor alicantinos, respectivamente, y en la conmemoración 2026. Año de Emilio Varela y Óscar Esplá, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural MinervAtenea y respaldada por diversas instituciones alicantinas con el propósito de difundir el legado artístico y humano de ambos creadores.

Once trabajos de investigación

El número extraordinario dedicado a Varela y Esplá está integrado por once trabajos de investigadores y especialistas que analizan diferentes aspectos de la vida, la obra y la influencia cultural de ambos creadores. El proyecto cuenta con la participación de historiadores, musicólogos, archiveros y estudiosos que ofrecen una visión plural y actualizada de dos personalidades fundamentales para comprender la historia cultural de Alicante. Entre los autores figuran Catalina Iliescu, Salvador Forner, Susana Llorens y Santiago Linares, Francisco Burió, Rubén Pacheco, Natalia Molinos, Santiago Varela, Rosa María Monzó, María Gazabat, Sento Acosta y Ramón Palmeral.

Portada del nuevo número de la revista PROA

Portada del nuevo número de la revista PROA / INFORMACIÓN

A lo largo de 34 páginas, los artículos abordan el contexto de la Edad de Plata alicantina, la biografía y obra de ambos creadores, la gran amistad que mantuvieron, temas como los paisajes localizados en la pintura de Varela y su presencia clave en la colección del Mubag, la huella de Esplá en el Misteri d'Elx o la difusión de sus legados en la Fundación Mediterráneo.

El público asistente, además, podrá disfrutar de una interpretación musical de la obra de Óscar Esplá. Heorhii Sokolov y Anastasiia Melnyk ofrecerán el segundo movimiento de la Sonata para violín y piano del autor alicantino cerrando así la jornada de homenaje con su música.

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Otros contenidos de la publicación

El nº 4 de la revista PROA está dedicado en esta ocasión a Las políticas públicas en infraestructuras y, entre otros contenidos, se abordan cuestiones como la conservación de infraestructuras, la ética profesional, la inserción laboral universitaria, la gestión del patrimonio histórico o los grandes retos relacionados con la industria, la vivienda y el desarrollo territorial.

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