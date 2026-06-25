Cine Español
La Academia de Hollywood invita al gallego Oliver Laxe y a parte del equipo de 'Sirat' a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027
La organización abre la puerta a 529 nuevos miembros que podrán votar en los premios
Además de Laxe, han recibido el convite Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas (que optaron al Oscar a mejor sonido), y la diseñadora de vestuario Nadia Acimi más el montador Cristóbal Fernández
Mar Mato
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha comenzado ya la maquinaria para los Óscar de Hollywood del próximo año. Como primer paso, ha elaborado una lista de más de 500 personas, nuevos miembros, que podrán votar las candidaturas. Entre ellos, se encuentra el director gallego Oliver Laxe así como parte del equipo de 'Sirat'.
Además de Laxe, han recibido la invitación para formar parte de la Academia como miembros Nadia Acimi como diseñadora de vestuario; Cristóbal Fernández en montaje; Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas en sonido; y Santiago Fillol como guionista. Además todos ellos han ido acompañando al director gallego en sus últimos filmes.
"Excepcional talento"
En esta edición la Academia da la posibilidad a nueve personas a elegir en qué rama quieren formar parte de la entidad. Una de ellas es Laxe al que han invitado a ser miembro como director o como guionista.
"Estamos encantados de invitar a este destacado grupo de artistas de cine y profesionales de todo el mundo para unirse a la Academia", señaló el CEO de la misma, Bill Kramer junto a la presidenta de la entidad, Lynette Howell en un comunicado. En otras líneas destacaron su "excepcional talento" y su "significante contribución" a la industria del cine global.
Dani Freixas y Adrián Guerra, también
Otros cineastas españoles invitados a ser miembros de la Academia son el productor Adrián Guerra ('Buried') y el cortometrajista Dani Freixas Roca.
En la categoría de actores, entre los intérpretes invitados encontramos a Jacob Elordi ('Frankenstein'), Jenna Ortega ('Death of a unicorn', 'Beetlejuice beetlejuice').
La Academia está conformada por más de 11.000 miembros de la industria del cine de todo el mundo.
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Fuente: Faro de Vigo
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