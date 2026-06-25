La compañía ilicitana Arroz con Costra, de estreno absoluto en el 39º Festival de Teatro Clásico de Cáceres

No es la primera vez que Arroz con Costra Producciones acude al Festival de Teatro Clásico de Cáceres, ya lo hizo el pasado año con Las preciosas ridículas, pero este año el festival extremeño, de casi cuatro décadas de antigüedad, le invitó a estrenar su nueva obra en su 39ª edición y eso hizo el pasado 20 de junio. La compañía teatral ilicitana ofreció el estreno absoluto de su cuarta obra, El sueño es vida, el pasado sábado en la plaza de San Jorge de Cáceres y fue ovacionado durante varios minutos conquistando al público y a la dirección del certamen.

La nueva creación de Marcos Altuve se presentó como una de las grandes apuestas del festival que dirige Marisa Caldera, "que quedó impresionada del trabajo de la compañía y felicitó al equipo" augurando muchos éxitos con la obra, que es una versión libre de La vida es sueño de Calderón de la Barca y demostró que "los grandes clásicos pueden seguir dialogando con el presente".

Un momento de la obra "El sueño es vida" / CARLOS GIL

El sueño es vida es una prueba más de que Altuve y Arroz con Costra tienen como seña de identidad la posibilidad de acercarse a grandes textos clásicos desde la actualidad y no desde la reproducción literal del siglo XVII, de plantear al público nuevas preguntas y reflexiones, como que "soñar también es un acto político".

En la nueva obra, el protagonista, Segismundo, "deja de ser un personaje barroco atrapado entre la realidad y el sueño para convertirse en un hombre encerrado por aquello que podría llegar a imaginar. Un ser privado de libertad no por sus actos, sino por el temor que provoca su posible futuro". Donde Calderón habla de desengaño y fragilidad, Altuve plantea qué ocurre cuando el poder necesita que las personas dejen de soñar. "El sueño es una forma de resistencia, una herramienta de transformación y una declaración de libertad frente a quienes intentan controlar la imaginación".

La función está protagonizada por Roberto Rodríguez, Allende García, Nadia Clavel y Paco Peraile y la propuesta teatral se combina con danza contemporánea y lenguaje corporal en esta nueva forma de creación escénica. En El sueño es vida se desarrolla de la mano del artista y bailarín Jaime Contreras, quien aporta su mirada coreográfica y conduce la investigación del movimiento y la expresión corporal dentro del montaje. "Su trabajo convierte el cuerpo de los intérpretes en una extensión del propio texto de Calderón, generando un diálogo entre la palabra, la emoción y el movimiento", apunta Altuve, que adapta la versión, produce y dirige la pieza.

Esta es la cuarta producción de la joven compañía ilicitana después de Las preciosas ridículas, El silencio de Juana y Kokkei, estrenada en 2022, que en pocos años ha conseguido una importante proyección nacional e internacional "y vuelve a colocar el nombre de Elche, la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana en un lugar destacado dentro del panorama teatral, demostrando que desde una compañía joven pueden surgir propuestas capaces de dialogar con los grandes".