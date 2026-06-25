El festival Leyendas del Rock celebra 20 años como referente del heavy metal en España

Villena, tierra de cultura, volverá a disfrutar de la música en directo en su Polideportivo Municipal este verano con una nueva edición del Leyendas del Rock. En esta ocasión, el festival celebrará su vigésimo aniversario con cuatro jornadas marcadas por los diferentes subgéneros del metal con una selección de 80 bandas tanto nacionales como internacionales. Desde el power metal más eléctrico hasta la oscuridad de las propuestas más extremas, todo cabe en un festival que se ha convertido en la referencia del heavy metal a nivel nacional.

La localidad se llenará de música en directo del 5 al 8 de agosto gracias a un cartel compuesto por nombres de primer nivel como Helloween, In Flames, Savatage o Arch Enemy; que se unen a una selección que permite cantar clásicos del género y conocer nuevas propuestas estilísticas. La jornada del miércoles arrancará con los rusos Slaughter to Prevail, una de las bandas de referencia del deathcore internacional, inmersa de manera plena en su gira de despedida. Su paso por la provincia será una de las últimas fechas de su trayectoria y, además, el único festival español en el que actuarán.

Ese mismo día también estarán presentes los míticos Savatage, que pisarán por primera vez el escenario de Villena para deleitar a sus seguidores con una colección de clásicos que han marcado a toda una generación. A ellos se suman Sepultura, dentro de su gira de despedida; el debut del célebre guitarrista Zakk Wylde en el Leyendas del Rock junto a Black Label Society; el death metal sueco de Orbit Culture y la energía del hard rock de Thundermother. Completan los escenarios principales otras propuestas como Tailgunner y Salduie.

Por su parte, el New Rock Stage, un espacio destinado a propuestas menos conocidas para el gran público, que cuenta con un espacio techado en el interior del Polideportivo, contará con la participación de Chained Saint, los alicantinos Hadadanza, los festivos Prom Kinks, el metal progresivo de Heleven y el proyecto Deathbats, una banda tributo a Avenged Sevenfold que se ha incorporado a última hora al cartel para satisfacción de los seguidores del grupo liderado por M. Shadows.

Debut en España de Godsmack

La jornada del jueves 6 de agosto llegará cargada de alicientes para todos los asistentes. En primer lugar, Arch Enemy visitará Villena para presentar a su nueva vocalista, Lauren Hart, con quien ya ha publicado el sencillo «To the Last Breath». La recepción de la banda en Alicante siempre ha sido especial, y este año se une el debut de una nueva etapa para la formación. Por otro lado, Godsmack ofrecerá su primer concierto en España dentro del Leyendas del Rock, haciendo realidad el deseo de muchos aficionados al metal alternativo que podrán disfrutar en directo de temas como «Awake» o «I Stand Alone».

El festival se ha convertido en la referencia del heavy metal a nivel nacional. / AXEL ALVAREZ

Junto a ellos regresará a Villena el sueco Mikael Stanne con su proyecto matriz, Dark Tranquillity. Desde Australia llegará el metalcore de Northlane, mientras que Dartagnan volverá a demostrar por qué se ha convertido en una de las sensaciones del folk metal internacional. Los enigmáticos Mushroomhead aportarán la vertiente más oscura de la velada. Una de las últimas incorporaciones al cartel ha sido Creeper, abanderados del horror punk británico, que completan la programación de los escenarios principales junto a los castellonenses Lèpoka.

El New Rock Stage reunirá propuestas muy variadas como Evo y Bolu2 Death. Mientras los primeros representan una de las formaciones clásicas del heavy metal catalán, los segundos apuestan por un hardcore contemporáneo enriquecido con diferentes influencias sonoras que reflejan su evolución artística a lo largo de los años. Junto a ellos actuarán los eldenses Lándevir, el pirate folk metal de Celtibeerian, Ekyrian, el thrash metal de Injector y el death metal melódico de Aneuma.

De In Flames a Stratovarius

Los grandes nombres centrarán buena parte de la atención durante la jornada del viernes 7 de agosto, marcada por la llegada de In Flames y el regreso de unos amigos del festival como Stratovarius. La ciudad sueca de Gotemburgo es considerada la cuna del death metal melódico, y uno de sus máximos exponentes es, sin duda, In Flames. La banda ha mantenido una notable popularidad durante los últimos años gracias a discos como «Sounds Of a Playground Fading», «Battles» o «I, the Mask». Los diferentes cambios en su formación no han alterado su esencia musical, algo que queda patente con su presencia en lo más alto del cartel de este vigésimo aniversario del Leyendas del Rock.

Un caso similar es el de Stratovarius. Su power metal, que ya ha sonado en varias ocasiones en Villena, ha dejado para la memoria colectiva de los aficionados himnos como «Hunting High and Low», «Black Diamond» o «Destiny». Musicalmente continúan desplegando la misma energía que aquellos jóvenes que comenzaron su andadura a finales de los años ochenta.

La representación española estará encabezada por dos formaciones muy vinculadas al festival: Saurom y Saratoga. Los primeros regresarán a Villena después de haber firmado en 2024 el concierto más grande de su trayectoria. En esta ocasión presentarán su nuevo trabajo, «El Principito», inspirado en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry. Por su parte, Saratoga demostrará que los cambios en su formación no han mermado su intensidad con un álbum que supone toda una declaración de intenciones: «En estado puro».

El público podrá disfrutar de una amplia selección de bandas llegadas de todos los rincones del mundo durante cuatro intensas jornadas de música en directo en Villena. / AXEL ALVAREZ

Los escenarios principales también contarán con la participación de Future Palace, banda de post-hardcore liderada por la carismática Maria Lessing; la energía arrolladora de los suecos The Baboon Show, con la incansable Cecilia Boström al frente; los nacionales Dark Moor; y la británica Chez Kane, autora de canciones marcadas por un hard rock tan pegadizo como enérgico.

Por su parte, el New Rock Stage estará liderado por Employed to Serve y Wings of Steel, en una programación que también incluirá a los locales Mind Driller, la contundencia de Against Myself, la sensibilidad folk de Daeria y Xeria, además de una sesión de DJ a cargo de Jordi Wild, el popular creador de contenido y conductor de The Wild Project.

Helloween visita por segunda vez Villena

Ya los vimos hace una década llevando a Villena el universo helado de «My God-Given Right» y diez años después regresan los máximos exponentes del power metal internacional al festival. Helloween celebra cuatro décadas de trayectoria y lo hace con un nuevo trabajo bajo el brazo, «Giants & Monsters». El concierto servirá para repasar algunos de sus grandes clásicos, como «I Want Out», «Eagle Fly Free» o «Forever and One».

Sin embargo, no será el único regreso esperado. Durante muchos años, el nombre del Leyendas del Rock estuvo estrechamente ligado al de WarCry, que volverá a Villena en 2026 con nuevas canciones y con la inconfundible voz de Víctor García a la cabeza. Los aficionados a los sonidos más extremos también podrán disfrutar de propuestas internacionales de primer nivel como Heaven Shall Burn y Deicide.

Esta cita musical afronta una de sus ediciones más completas, a la espera del gran cierre del sábado 8 de agosto. / AXEL ALVAREZ

Si algo caracteriza a este festival es su capacidad para programar conciertos poco habituales en nuestro país. Eihwar se dio a conocer precisamente en el Leyendas del Rock y este año regresará a Villena con sus rituales vikingos para crear atmósferas solemnes cargadas de misticismo nórdico. Junto a ellos, el hardcore británico de Guilt Trip y el heavy metal nacional de Ankhara completarán la programación de los escenarios principales en esta edición tan especial.

En cuanto al New Rock Stage, contará con la presencia de los estadounidenses Hardline, el metalcore de Half Me, los franceses Ten56, el deathcore de los daneses Cabal y una representación nacional formada por bandas tan diversas como Latzen, Death and Legacy y Fallen at Dawn. Un cartel de altura para celebrar dos décadas de un festival que se ha consolidado en el Polideportivo Municipal de Villena como uno de los principales motores del turismo musical veraniego en el interior de la provincia.

Más complementos para una experiencia única

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes, la organización ha programado un servicio de autobuses lanzadera que conectará Alicante y Villena. Las salidas se realizarán desde la Plaza de los Luceros a las 15 horas, mientras que el regreso tendrá lugar diariamente a las 03.15 horas. Además, se encuentran disponibles diferentes servicios adicionales para hacer más cómoda la estancia en el recinto, como parcelas de acampada en sombra, acceso a la piscina del Polideportivo Municipal, baños premium y consignas con o sin enchufe.

Disponibles diferentes servicios para hacer más cómoda la estancia en el recinto, como parcelas de acampada en sombra / AXEL ALVAREZ

Todos estos complementos pueden adquirirse a través de la página web del festival, donde también están disponibles los abonos para las cuatro jornadas y las entradas de día para quienes deseen asistir únicamente a alguna de ellas. De esta manera, el público podrá disfrutar de una amplia selección de bandas llegadas de todos los rincones del mundo durante cuatro intensas jornadas de música en directo en Villena.