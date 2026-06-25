Un festival en La Vila Joiosa quiere encontrar la mejor canción española entre 16 artistas participantes

La mejor canción española se elegirá en La Vila Joiosa. La Sala Roger’s Temple acogerá el próximo 26 de junio la Gala Final del Festival Nacional de la Canción España, una cita que reunirá a compositores, intérpretes y profesionales del sector procedentes de distintos puntos del país. Un total de 16 canciones finalistas competirán por los principales galardones del certamen y por el honor de representar a España en la próxima edición XIV del Festival Internacional de la Canción 2026.

Este proyecto permite el estreno de un total de 16 canciones inéditas interpretadas por artistas del panorama musical español. De esta manera, se pretende hacer una apuesta por la promoción de nuevos talentos y la difusión de la música de autor en español con nombres ya consolidados. La gala, que arrancará a las 20.30 horas, contará con la participación de cantantes como la cantautora alicantina Inma Serrano, la vallisoletana Helena Bianco, el artista Alberto Vázquez y la cantante y actriz de Calahorra María Garrido.

Estos son algunos de los nombres que participarán en la gala, a los que se unirán otros invitados especiales que aportarán su experiencia a una noche dedicada a la cultura, la creatividad y el talento. En esta edición, además, el certamen ha despertado un notable interés entre compositores e intérpretes, reafirmando el crecimiento de una iniciativa que busca convertirse en una plataforma de referencia para la canción en español y para la proyección internacional de sus participantes.

Inma Serrano, una de las participantes, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

La valoración de las obras finalistas estará a cargo de un jurado compuesto por destacadas personalidades del ámbito musical, artístico y cultural. La evaluación de las obras finalistas estará a cargo de un prestigioso jurado integrado por reconocidos profesionales del ámbito musical, artístico y cultural. Entre ellos destaca la compositora, pianista y directora musical Edith Salazar; el intérprete y referente de la nueva copla española Álvaro Montes; la cantante y actriz española, especialmente reconocida por su trayectoria en el teatro musical, Gema Castaño; el músico Lino Lorens; y Jesús Sinovas, representante del voto del público y estrechamente vinculado al mundo del arte y el espectáculo.

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Una vez se reconozca al representante español en la sala Roger's Temple, este viajará a Uruguay para representar a España en la fase internacional de este festival, que se celebrará en Punta del Este, donde se medirá ante otras propuestas hispanohablantes elegidas en las galas finales de sus respectivos países. El artista español ya conoce algunas de las propuestas clasificadas. Según la organización, este "es un espacio de difusión de la cultura de los pueblos y el posicionamiento de los talentos que fueron forjados a través de singulares procesos de materialización de la identidad nacional".