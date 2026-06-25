Los festivales de cine de la Comunidad Valenciana denuncian retrasos en los pagos de las subvenciones de 2025

Los festivales de cine de la Comunidad Valenciana reclaman "medidas urgentes" ante la Generalitat por los problemas surgidos con las ayudas culturales. La Asociación de Festivales de Cine de la Comunidad Valenciana (FESCICOM) ha alzado la voz para denunciar públicamente la “situación límite” que atraviesan decenas de certámenes cinematográficos valencianos como consecuencia de la gestión de las ayudas por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC).

La entidad advierte de que los retrasos en la tramitación y el abono de las subvenciones correspondientes al ejercicio 2025 han desencadenado una grave crisis financiera en buena parte del sector. Según señala, la falta de liquidez ha situado a numerosos festivales "en una posición crítica, con riesgo de embargo bancario e incluso con la amenaza real de desaparición" para algunos de ellos. Ante este escenario, FESCICOM reclama la intervención de la Presidencia de la Generalitat Valenciana para evitar lo que considera un posible “colapso de una parte esencial del ecosistema cultural valenciano”.

Entre las reivindicaciones planteadas por la asociación, su presidente, el alicantino Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante, insiste en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos vinculados a las subvenciones y de adelantar los plazos de las convocatorias. En declaraciones a INFORMACIÓN, Seva recuerda que la convocatoria de ayudas correspondiente a 2026 todavía no ha sido publicada y subraya que “a día de hoy no sabemos cuándo saldrá”.

Un momento de las actividades del Festival de Cine de Elche en el Hort del Xocolater / INFORMACIÓN

La organización sostiene que una herramienta concebida para respaldar al tejido cultural valenciano se ha transformado, en la práctica, en un factor de inestabilidad que compromete la viabilidad económica de numerosos festivales. FESCICOM denuncia que la acumulación de retrasos administrativos, los cambios introducidos respecto a convocatorias anteriores y la exigencia de requisitos no contemplados inicialmente en las bases han generado una situación sin precedentes para muchas entidades organizadoras.

“Esta falta de previsión condena a los festivales que se celebran este año a programar a ciegas, sin un presupuesto oficial asignado, abocando al sector a repetir el destructivo ciclo de deudas y retrasos del ejercicio anterior”, afirma Seva. Como ejemplo de esta realidad, señala que la mayoría de los festivales recibieron el pago de la subvención de 2025 apenas la semana pasada, mientras que algunos certámenes continúan sin percibir todavía estas ayudas.

Plazos de convocatoria “poco habituales”

La asociación recuerda que la convocatoria correspondiente al ejercicio 2025 fue publicada en noviembre de ese mismo año, varios meses después de los plazos que tradicionalmente se venían manejando. Una demora que, a su juicio, redujo al mínimo la capacidad de planificación y adaptación de las organizaciones culturales. A ello se sumó, según denuncia FESCICOM, la redacción de unas bases que "obligaban a todos los festivales a someterse a auditorías externas", independientemente de la cuantía de la ayuda solicitada. “Incluso en el caso de subvenciones reducidas, las entidades tuvieron que asumir un sobrecoste desproporcionado”, sostiene la asociación.

Foto de familia tras la gala de clausura del Festival de Cine de Alicante / Cristina Mariscal

El propio procedimiento de solicitud, que se prolongó hasta noviembre, obligaba a justificar presupuestos correspondientes a festivales ya celebrados o comprometidos económicamente. Este contexto, unido al conjunto de exigencias administrativas denunciadas por el sector, se convirtió, según los responsables de los certámenes, en “una barrera insalvable para muchas entidades de pequeño y mediano tamaño”. Además, el proceso de subsanación de expedientes se extendió hasta abril de 2026, más de cinco meses después de la publicación de la convocatoria, lo que provocó que varios festivales perdieran definitivamente el acceso a las ayudas durante la tramitación.

Una demora "que agrava la asfixia financiera"

La situación se ha visto aún más comprometida por los retrasos en los pagos. “A día de hoy existen festivales que aún no han cobrado la ayuda de 2025”, advierte FESCICOM en un comunicado. La asociación explica que numerosos certámenes recurrieron a financiación bancaria para adelantar los gastos derivados de su programación, confiando en que las subvenciones públicas llegarían dentro de los plazos habituales. Sin embargo, la prolongación de los retrasos ha incrementado notablemente la presión financiera sobre las entidades organizadoras. “Esto ha provocado que varios festivales corrieran riesgos de embargo y pusiera en una situación difícil a los avalistas de dicha financiación”, denuncian.

Un momento de la gala de clausura del Festival de Cine de Sax de 2025 / INFORMACIÓN

La gravedad del problema queda reflejada, según apunta la asociación, en el hecho de que algunos festivales han celebrado ya su edición de 2026 sin haber percibido todavía las ayudas correspondientes a 2025, acumulando una tensión económica que consideran insostenible para organizaciones de tamaño medio.

Ante esta coyuntura, FESCICOM exige el abono inmediato de todas las ayudas pendientes del ejercicio 2025, la implantación de un calendario estable y transparente para las convocatorias de 2026 y de los próximos años, una explicación pública sobre las causas del bloqueo administrativo, la revisión de los expedientes afectados por requisitos sobrevenidos y la constitución de una mesa permanente de diálogo entre la Generalitat Valenciana y las entidades representativas del sector.

“El sector cultural valenciano no puede seguir siendo rehén de un intercambio permanente de responsabilidades entre organismos públicos. La política cultural es una responsabilidad política y debe asumirse como tal”, sostiene la asociación, que considera que la ausencia de planificación, la tardanza en las convocatorias y las demoras en la ejecución de los pagos "evidencian una falta de prioridad institucional hacia la cultura".

Imagen de la presentación de la segunda edición de Benissa en Corto / INFORMACIÓN

Asimismo, FESCICOM reivindica el valor estratégico de la actividad cultural y recuerda que “la cultura no es un gasto, sino una inversión colectiva”. La entidad alerta de que varios festivales se encuentran actualmente al borde del cierre debido a una gestión administrativa que, a su juicio, ha dejado de cumplir la función para la que fue concebida. “La Generalitat todavía está a tiempo de evitar consecuencias irreversibles”, advierte.

Noticias relacionadas

En la misma línea, Vicente Seva lamenta el trato que está recibiendo el sector audiovisual valenciano, y más concretamente los festivales, especialmente si se tiene en cuenta "el peso y la presencia de la Comunidad Valenciana en el panorama nacional de festivales cinematográficos". En la actualidad, FESCICOM representa a un total de 25 festivales de cine distribuidos entre las tres provincias valencianas.