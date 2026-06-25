La gira de LOS40 más extensa del verano hará cuatro conciertos en la provincia de Alicante de forma gratuita

La gira LOS40 Summer Live 2026 ofrecerá grandes conciertos gratuitos durante todo el verano. Santa Pola, El Campello, Villena y Alcoy serán las cuatro localidades alicantinas que podrán disfrutar de los mejores artistas españoles.

Del 9 de julio al 7 de agosto, algunos de los artistas más destacados del panorama musical actual presentarán sus hits en directo ante miles de fans. La emisora musical más escuchada de España llevará el mejor pop nacional a 22 localidades de 13 comunidades autónomas diferentes de forma totalmente gratuita.

Chiara Oliver es una de las artistas más esperadas / INFORMACIÓN

Álvaro de Luna, Ruslana, Nil Moliner, Chiara Oliver, La La Love You, Leire Martínez, Vicco, Walls, Yorghaki, Daniela Blasco, DePol, Marlon, Naiara, Samuraï, Enol, Bombai, Adexe & Nau, Chema Rivas, Michael Foster, Pikete, La Beba, Cesar AC, Caros Marco y Lola Tuduri serán los grandes protagonistas de la nueva edición de LOS40 Summer Live, la gira más multitudinaria de España que el pasado año batió todos sus récords tras reunir a más de 200.000 personas.

Las mejores voces desde la cabina del DJ

Desde la cabina de DJ, Óscar Martínez y David Álvarez, dos de las principales voces de LOS40, se encargarán de presentar los conciertos y de animar la fiesta pinchando los temas más divertidos y frescos del verano. Además, Karin Herrero, locutor de la emisora y colaborador de Anda Ya, participará varias fechas de LOS40 Summer Live 2026 como animador especial. Durante la gira también habrá guiños a El Eco de LOS40, la iniciativa sostenible de la emisora.

Walls también se subirá al escenario de LOS40 / Daniel Portes

LOS40 Summer Live 2026, que visitará 22 municipios españoles, arrancará el 9 de julio en Cáceres para después hacer parada en Ciudad Real, Ceuta, Cádiz, Torre del Mar (Málaga), Águilas (Murcia), San Javier (Murcia), Santa Pola (Alicante), El Campello (Alicante), Villena (Alicante), Alcoy (Alicante), Mislata (Valencia), Peñíscola (Castellón), Salou (Tarragona), Cubelles (Barcelona), Logroño (La Rioja), Zarautz (Gipuzkoa), Laredo (Cantabria), Candás (Asturias), A Coruña y Combarro (Pontevedra). La gira llegará a su fin el 7 de agosto en Simancas (Valladolid).

Localización y artistas de los conciertos en Alicante

Cada artista tocará tres de sus éxitos. Además, en cada localidad acudirán cantantes diferentes. En el caso de Santa Pola se subirán al escenario localizado en Av. Vicente Blasco Ibañez Nil Moliner, Walls, Ruslana, Lala Love You, Adexe y Nau, Daniela Blasco, Lola Tuduri, La Beba, Cesar AC y Pikete. Este primer concierto en la provincia será el 19 de julio.

El 20 de julio es el turno de El Campello. Pondrá su escenario entre la Av. de Ausias March y Av. De la Estación y recibirá a los mismos artistas que el día anterior en Santa Pola cambiando a Daniela Blasco por Bombai.

En Villena el día 22 será en Av. Constitución y cantarán Leire Martínez, Bombai, Lala Love You, Adexe y Nau, Enol, Lola Tuduri, La Beba, Cesar AC, Pikete, Kuve y Volavent.

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Por último, el escenario de Alcoy del día 23 estará situado en Plaza al Azraq y recibirá a Leire Martínez, Adexe y Nau, Enol, Lola Tuduri, La Beba, Cesar AC, Pikete, Carlos Marco, Volavent y Noa Villar.