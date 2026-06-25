Las imágenes del momento en el que Morante abandonó la Plaza de Toros de Alicante al negarse a compartir la Puerta Grande

Las imágenes de José Antonio Morante de la Puebla saliendo de la plaza de toros de Alicante han encendido el debate tras una tarde marcada por la polémica en la feria de Hogueras. Nicolás Grande, veterinario que comenta noticias taurinas en redes sociales, el torero habría abandonado el coso “porque no quería compartir la puerta grande con Alejandro Talavante” y ha presentado las imágenes del torero como "exclusivas".

El episodio se produjo después de que Morante considerara que había existido una supuesta doble vara de medir en la concesión de trofeos. Tal y como explica Grande, al diestro le habría parecido mal que en su segundo toro no se le concedieran dos orejas, ya que entendía que su actuación merecía un reconocimiento mayor.

La queja de Morante de la Puebla por las orejas

El punto central de la controversia está en el reparto de trofeos. Según la explicación de Nicolás Grande, a Morante de la Puebla se le concedió una oreja en el primer toro y otra en el segundo. Es decir, dos orejas en total.

Sin embargo, el torero habría considerado que en el segundo toro debían habérsele concedido dos orejas. De ahí que, siempre según el relato aportado, Morante entendiera que su balance final debía haber sido de tres orejas y no de dos.

“Le pareció mal una supuesta doble vara de medir, ya que consideraba que en su segundo toro se le deberían de haber concedido dos orejas”, señala Grande en su comentario. Esa discrepancia con el criterio seguido habría desembocado en la decisión de no compartir la salida a hombros con Alejandro Talavante.

Las imágenes que han provocado el debate

La escena que ha dado pie a la polémica es la de Morante saliendo de la plaza de toros. Grande la presenta como unas “imágenes exclusivas” y las interpreta como el momento en el que el torero abandona el recinto al no querer compartir la puerta grande.

La fuerza de esas imágenes está precisamente en lo que sugieren: no solo una discrepancia con la concesión de trofeos, sino un gesto público que afecta directamente al cierre de la tarde taurina. En una feria como la de Hogueras de Alicante, donde la plaza y la afición tienen un peso simbólico importante, la decisión ha generado una lectura que va más allá de la mera estadística de orejas.

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La reacción de la afición de Alicante

Nicolás Grande apunta que la polémica “está servida” porque a la afición alicantina no le habría sentado bien lo ocurrido. En su opinión, esa reacción puede entenderse, ya que el gesto no solo afecta al palco o al criterio de quien concede los trofeos, sino también al público que acude a la plaza. “La afición de Alicante no la ha sentado muy bien, cosa que yo puedo entender”, afirma Grande. Su reflexión incide en una idea concreta: cuando un torero visita una ciudad, el respeto no debería limitarse únicamente al palco, sino también al aficionado.