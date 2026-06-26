¿Qué actividades culturales ofrece Alicante para este verano? El Ayuntamiento confirma la agenda para julio y agosto

La música, las actividades culturales en parques y el Summer Brass Festival llenarán de actividad los meses de julio y agosto con una amplia y variada programación cultural en Alicante. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha presentado este viernes la oferta estival para el municipio, que consta de una treintena de conciertos en la Plaza del Ayuntamiento y una decena de representaciones para los más pequeños en distintos parques de la ciudad, a los que se suma como novedad este año la celebración del Día de los Abuelos.

Beldjilali ha destacado que “la programación de la actividad cultural en verano busca que alicantinos y visitantes de todas las edades disfruten de música y espectáculos de manera fácil y accesible”. Los tres ciclos, dos bajo el nombre de Verano de Músicas y Verano en Parques, más el Summer Brass Festival, “están ya muy consolidados y el público los espera cada verano para elegir los conciertos a los que ir”.

Este verano, además, desde el Ayuntamiento de Alicante han confirmado que “queremos celebrar el Día de los Abuelos el 26 de julio para que los más pequeños disfruten de una tarde de diversión en familia, en especial con los abuelos que tan importantes son en sus vidas”. Como en las ediciones anteriores, todas las actividades son gratuitas, aunque en esta ocasión existe la novedad de que no será necesario apuntarse previamente ni se requiere invitación para disfrutar de estas actividades.

La edil Nayma Beldjilali, durante la rueda de prensa / INFORMACIÓN

Quince años de Summer Brass Festival

El Summer Brass Festival Alicante cumple su decimoquinta edición combinando formación musical especializada con conciertos y actividades pedagógicas. El evento se celebra del 2 al 6 de julio en la Plaza del Ayuntamiento a las 21 horas y en esta edición cuenta con un total de 60 músicos profesionales y cinco grupos diferentes de concierto.

El 2 de julio tendrá lugar el concierto inaugural a cargo del Ensemble Brass Academy Alicante, dirigido por Rudi Korp. Le seguirán los recitales de Moggio Jazz, un concierto de jazz con temas propios (3 de julio); el latin jazz de Elio Rojas y los Cuban Canvas, que mostrarán sus composiciones (4 de julio); la música tradicional austriaca y checa con Egerländer Brass Alicante (5 de julio); y el concierto de clausura en la sala Piccolo Teatro de la Finca Rabasa, que se realizará a las 12 horas con entrada gratuita hasta completar aforo (6 de julio).

Actividades culturales para toda la familia en parques

Verano en Parques se desarrollará los domingos del 5 de julio al 30 de agosto con una programación que incluye representaciones de artes escénicas de teatro, musicales, circo y clown. Como novedad este año destaca la ya mencionada celebración del Día de los Abuelos el 26 de julio para disfrutar de diversas actividades en familia como juegos de feria, espacio de circo y manualidades al aire libre en el parque municipal Monte Tossal desde las 19.30 hasta las 21 horas.

Billy Mandanga presenta Los Autitos Chocadores, un espectáculo para toda la familia / RAFA ARJONES

La agenda arrancará el domingo 5 de julio, a las 20 horas, en El Palmeral con la representación de la obra de teatro clown Auuu..., de la compañía Clowndestino. El parque La Marjal contará el domingo 12 de julio con un concierto para los más pequeños a cargo de Los autitos chocadores, un proyecto liderado por el carismático músico Billy Mandanga. El teatro volverá el domingo 19 de julio al parque municipal de Canalejas con la representación de Tararos rock, de la compañía Trébol Teatro, a las 12 horas.

La ya mencionada celebración del Día de los Abuelos continúa la agenda del ciclo Verano en Parques el 26 de julio, donde el Monte Tossal acogerá una zona de manualidades y circo con juegos tradicionales de feria en la que participarán la compañía Dos patas pa un banco, el festival Circarte y ALTV Producciones. Una actividad que continuará con dos propuestas teatrales a las 20 horas: la obra de circo-clown El día de Ramiro, de la compañía Ameba Teatro (2 de agosto, El Palmeral); y el teatro familiar de Las historias de Marie, de Dos patas pa un banco (9 de agosto, La Marjal).

El ciclo encara su recta final con el concierto El show de Mofly, Bupy y Gum, de la compañía Factor Onírico, el 16 de agosto en el parque Lo Morant a las 20 horas. Continuará el 23 de agosto con una zona de manualidades y narración oral, Cuentos en el bolsillo, a cargo de Dos patas pa un banco en el parque municipal de Canalejas a las 19.30 horas. Todo finalizará el 30 de agosto en el Monte Tossal con la compañía Factor Onírico en concierto a las 20 horas.

Mailers es una de las bandas participantes en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Música variada en la plaza del Ayuntamiento

El ciclo Verano de Músicas 2026 se celebrará entre el 8 de julio y el 15 de agosto en la plaza del Ayuntamiento con un total de 21 conciertos de varios estilos musicales con la colaboración de la Diputación Provincial. El cartel combina conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y de las cuatro sociedades musicales de Alicante: Unión Musical Ciudad de Asís, L’Harmonia Societat Musical d’Alacant, la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza y la Agrupación Musical de la SCD Carolinas.

Además, cuenta con otras actuaciones de diferentes grupos y estilos musicales, priorizando artistas locales, de manera que resulte una programación variada que incluye música sinfónica, corales, danza, teatro musical, pop-rock, blues y jazz. Todo arrancará el miércoles 8 de julio, a las 21 horas, con la Unión Musical Ciudad de Asís, con su director Antonio Lillo Pérez al frente, interpretando su recital Pasodobleando a la zarzuela.

Todo continúa el jueves 9 de julio, a las 20 horas, con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, dirigida por Pedro Lara; el concierto de la banda pop-rock Mailers (viernes 10 de julio, 21 horas); el Conjunto Coral Alquilia, junto al Coro Polifónico Gaspare Spontini (Italia), con la interpretación del recital Quiéreme entera (sábado 11, 21 horas); y otros dos conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante el domingo 12 y el jueves 16 de julio, ambos a las 20 horas.

Pilar Arejo, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

El jazz de Vera Lu Quintet llegará a la plaza del Ayuntamiento el viernes 17 de julio, a las 21 horas, con el recital Bloom; una pausa de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante que retomará las riendas del ciclo, con Pedro Lara a la cabeza, el domingo 19 y el jueves 23 de julio, a las 20 horas. La compañía de danza española José Soriano ofrecerá su espectáculo flamenco Trionía el viernes 24, a las 21 horas; mientras que la Agrupación Musical SCD Carolinas se subirá al escenario con su director Jaume Pascual Sirera el sábado 25, a las 21 horas.

La lista es extensa y continuará con la Coral Tabaquera junto a la Banda Sinfónica Municipal interpretando el repertorio Tarde de Zarzuela (domingo 26, 20 horas); el concierto de María Carbonell Blues Mood (jueves 30, 21 horas); la presencia de la cantautora alicantina Pilar Arejo con Retorno (viernes 31, 21 horas); el recital de L’Harmonia Societat Musical d’Alacant, con su director Jose Tomás Moñinos Baeza al frente, con el repertorio Un viaje de España al Caribe (sábado 1 de agosto, 21 horas); o el blues de Slideboy Vegas & His Blues Buddies (viernes 7 de agosto, 21 horas).

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La recta final contará con la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza, liderada por su director Eduardo Peris Signes (sábado 8 de agosto, 21 horas); dos recitales de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante (domingo 9 y jueves 13 de agosto, ambos a las 19.30 horas); la Asociación Cultural Aura con su director musical Shlomo Rodríguez, que interpretará Nuestro último verano: una historia de Mamma Mia (viernes 14 de agosto, 21 horas); y finalizará el 15 de agosto con la Banda Sinfónica Municipal a las 19.30 horas.