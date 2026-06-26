El autor alicantino Juan Ramón Torregrosa retrata una crisis generacional en su nuevo libro

La editorial La Fea Burguesía acaba de publicar la nueva novela del escritor de Guardamar del Segura Juan Ramón Torregrosa, El viaje de los salmones, cuyo protagonista, es un profesor en la crisis de los cuarenta que se plantea el sentido de su vida. Desde niño quiso ser escritor y por ello se pregunta ¿qué es más real, lo vivido o lo fabulado? Por medio de sus cuentos, el personaje va recreando las diferentes obsesiones que lo han marcado en su devenir, en especial la relación que ha tenido con las mujeres.

Además del retrato de alguien que busca reconciliarse consigo mismo y con su pasado, en este libro también se plasma un testimonio generacional en el que se reconocerán, especialmente, muchos de los nacidos a mediados de los años cincuenta del siglo pasado.

Juan Ramón Torregrosa Torregrosa (Guardamar del Segura, Alicante, 1955) es doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada. Durante más de treinta y cinco años ha ejercido como profesor de Secundaria, actividad que se halla en el origen de su obra de microrrelatos, gramaticuentos y otros artefactos verbales Loción de lengua (Málaga, 2020).

Ha publicado los libros de poesía: Sol de siesta (Granada, 1996), Sombras del olvido (Alicante, 2003), La soledad siguiendo (Sevilla, 2008), Cancela insomne (Alicante, 2013), Concierto de contrarios (Granada, 2017), Consonante materia (Cartagena, 2019), El tiempo y la semilla. Antología poética 2013-1975 (Málaga, 2022) y Quedar en las palabras (Granada, 2024). Es autor también de la novela Céfiro y Nube (Elche, 2022) y la obra de teatro Sanchica y Aldonza, mozas andantes, estrenada en 2017.