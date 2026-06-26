Cuatro propuestas culturales para este fin de semana en la provincia de Alicante

Óscar Navarro celebra en el ADDA sus 20 años en la música

Concierto 20 aniversario Lugar: ADDA, Alicante Fecha: Sábado, 19 horas Entradas: Desde 33,5 euros

El compositor noveldense Óscar Navarro celebra dos décadas de carrera musical con una serie de conciertos especiales que arrancaron el pasado 6 de junio en el Teatro Monumental de Madrid. La segunda cita es este sábado en su tierra con un concierto en el ADDA, al que no acude solo, sino con más de 200 músicos y voces sobre el escenario.

Le acompaña su orquesta creada hace diez años, la Óscar Navarro Symphony Orchestra, y coralistas de la Universidad de Alicante, la Coral del Vinalopó y la Coral de Voces Blancas del CEIP Jorge Juan de Novelda, además de artistas invitados como el barítono alicantino Javier Rubio, o el fagotista internacional José Lozano (Orihuela), entre otros.

Juntos recorrerán algunos de los grandes temas de Navarro y el público podrá escuchar dos obras de nueva creación.

Óscar Navarro, en uno de los conciertos celebrados en Madrid por su 20 aniversario en la música. / Información

Villena recibe a un grupo de excéntricos feriantes con camellos en «Camelvá»

Camelvá Lugar: Plaza del Teatro Chapí de Villena Fecha: Viernes, 20 horas Entrada: Gratuita

Camelvá es un espectáculo de calle de Campi Qui Pugui con el que el Teatro Chapí despide la temporada al aire libre. En este caso se combina el humor, la emoción y la poesía escénica con la llegada de unos caóticos feriantes que hacen escala en Villena con una carrera de camellos. Los jinetes, antes de subirse a sus lomos, reclutan a los jugadores entre el público y solo los que acierten las bolas en los agujeros correctos harán avanzar a su jinete, aunque los camellos no siempre siguen las normas. Camelvá obtuvo el Premi Drac d’Or Fecoll 2025 en la Fira Titelles de Lleida 2025.

Camelvá / Información

«El laberinto mágico» de Max Aub de la mano de Medusa Teatre

El laberinto mágico Lugar: Casa de Cultura de El Campello Fecha: Sábado, 20:30 horas Entrada: Gratuita

Medusa Teatre recupera una obra esencial de la literatura española del siglo XX y lleva a escena El laberinto mágico, de Max Aub, considerada una de las mayores aportaciones literarias a la memoria de la Guerra Civil española, en esta ocasión con adaptaciones de José Ramón Fernández. Este nuevo montaje dirigido por Joan Galindo ofrece una mirada coral y humana sobre la guerra y pone el foco en los hombres y las mujeres que vieron transformadas sus vidas por la derrota, la separación y la pérdida de identidad. El resultado es un espectáculo de gran fuerza dramática.

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Joan Galindo dirige la adaptación de «El laberinto mágico». / Información

Cine y pintura dialogan en la obra del cineasta alemán Michael Meert

Acuarelas en fotogramas Lugar: Vearte Galería, Alicante Fecha: Hasta el 16 de julio Entrada: Gratuita

Cineasta, escritor y pintor, Michael Meert (Bonn-Alemania,1953) presenta un conjunto de acuarelas creadas durante los 40 años que trabajó como director, guionista y productor de varias decenas de documentales para televisión y cine. Afincado en Alicante, lugar que ha inspirado la mayoría de sus trabajos, sus pinturas son espacios para el color, figuras e impresiones espontáneas donde el artista descubre su sinceridad y creatividad sin filtro. En Acuarelas en fotogramas, Meert exhibe varios cuadernos de artista entre sus pinturas.