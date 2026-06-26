La Feria de Hogueras de Alicante, este fin de semana en À Punt

À Punt incorpora a su programación este fin de semana dos citas taurinas de la Feria de Hogueras de Alicante.

La primera será este sábado, 27 de junio, a las 19 horas, en directo, con una corrida de rejones de la ganadería de Fermín Bohórquez para el benidormense Andy Cartagena, la actual figura indiscutible Diego Ventura y el joven valor portugués Duarte Fernandes, un destacado cartel muy completo y variado para los grandes aficionados al rejoneo.

El domingo, 28 de junio, la tarde se presenta especialmente taurina. A las 15.15 horas, el programa La plaça, presentado por Jorge Casals, ofrecerá un especial de la Feria de Hogueras con un resumen de los principales festejos y una entrevista con el torero alicantino Luis Francisco Esplá con motivo del 50º aniversario de su alternativa.

A continuación, a las 16.15 horas, se retransmitirá una de las corridas más triunfales de la Feria de Hogueras, en la que, con toros de Victoriano del Río, abrieron la puerta grande los tres diestros: Borja Jiménez, David de Miranda y Tomás Rufo, en un festejo que fue todo un éxito artístico. Se trata de la corrida celebrada el pasado lunes, 22 de junio.

Las retransmisiones estarán conducidas por el periodista Jorge Casals, quien estará acompañado en los comentarios por el torero valenciano Manolo Carrión y por el rejoneador Pablo Donat en el festejo de rejones.