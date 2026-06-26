El Festival de Cine de Elche apuesta por los nuevos cineastas con estas cuatro óperas primas

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche comienza a tomar forma. El certamen cinematográfico organizado por la Fundación Mediterráneo, que se enfrenta a su 49ª edición, inaugurará su programación con el ya tradicional ciclo de Óperas Primas, una sección no competitiva, elaborada con la colaboración del Cine Club Luis Buñuel, que pondrá el foco en algunos de los debuts más destacados del cine español reciente.

El ciclo se celebrará entre el 1 y el 9 de julio en los Cines Odeón de Elche y servirá como antesala de las proyecciones de la Sección Oficial, que se desarrollarán del 10 al 17 de julio en el Hort del Xocolater y en la playa de Arenales del Sol. El año pasado ya se pudieron disfrutar en el festival de obras de autores noveles como Sorda o Muy lejos, que han sido obras con una gran acogida en galas de premios del cine español, y este año buscan seguir esa premisa.

"Casi todo bien", una película dirigida por Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet / INFORMACIÓN

De esta manera, la programación del Festival de Cine de Elche busca apoyar a los nuevos creadores en los primeros pasos de sus carreras. En este sentido, y según ha destacado la organización del festival, el ciclo Óperas Primas amplía la mirada del certamen hacia el largometraje, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir algunas de las primeras obras de realizadores que representan algunas de las voces más prometedoras del panorama cinematográfico actual.

Además, todas las proyecciones estarán acompañadas por encuentros con sus directores, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano los procesos creativos que han dado forma a cada una de las obras proyectadas en esta sección no competitiva, los retos de afrontar una primera película de esta magnitud y las claves de cada una de las obras programadas.

La cinta "Corredora", una ópera prima de Laura García Alonso / INFORMACIÓN

Obras participantes

El ciclo arrancará el miércoles 1 de julio con Casi todo bien, dirigida por Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet, una historia sobre la frustración creativa y el aislamiento protagonizada por Marcel Borràs, Silma López, Secun de la Rosa y Lorenzo Ferro. La sesión concluirá con un coloquio en el que participarán ambos directores.

La programación continuará el jueves 2 de julio con Corredora, ópera prima de Laura García Alonso, que aborda el proceso de recuperación personal de una atleta de élite tras sufrir un brote psicótico. La película contará con presentación y coloquio de su directora, así como con intérprete de lengua de signos y subtítulos accesibles.

Fotograma de "Ivan & Hadoum", el primer largometraje de Ian de la Rosa / INFORMACIÓN

Tras el inicio de la Sección Oficial, el ciclo se retomará el miércoles 8 de julio con Ivan & Hadoum, primer largometraje de Ian de la Rosa, ambientado en los invernaderos de Almería y centrado en la historia de dos jóvenes cuya relación se ve condicionada por las aspiraciones laborales y los dilemas personales del protagonista. La proyección dispondrá también de subtítulos accesibles e intérprete en lengua de signos.

El ciclo concluirá el jueves 9 de julio con Yo no moriré de amor, de Marta Matute, un relato sobre el tránsito a la edad adulta marcado por la enfermedad de una madre y la búsqueda de identidad de una joven que intenta conciliar las responsabilidades familiares con el deseo de vivir plenamente su juventud. La sesión contará igualmente con subtítulos accesibles.

Marta Matute debuta con la película "Yo no moriré de amor" / INFORMACIÓN

Más programación de esta edición

El Festival de Cine de Elche celebrará su 49ª edición del 1 al 17 de julio, y la proyección de películas a concurso tendrá lugar del viernes 10 al 16 de julio, mientras que la gala de clausura y de entrega de premios será el 17 de julio. Organizado por la Fundación Mediterráneo desde 1978, está considerado el festival de cortometrajes más antiguo de la Comunidad Valenciana y uno de los más veteranos de España. Además, es festival colaborador de la Academia de Cine y certamen preseleccionador para los Premios Goya en las categorías de ficción, documental y animación.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y el Cine Club Luis Buñuel de Elche.