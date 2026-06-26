El festival Cortesina Fest da un salto internacional y duplica su participación en su quinta edición

El Festival de Cortometrajes Helena Cortesina da un salto definitivo en su quinta edición. Lo que nació hace un lustro como una firme apuesta por reivindicar el papel de la mujer en el séptimo arte se ha consolidado ya como un festival de prestigio global. La cita cultural se celebrará en el Teatre Arniches de Alicante del 1 al 4 de julio, el acceso será libre todos los días.

El gran hito de este año es la espectacular internacionalización del festival, que ha recibido 768 cortometrajes, una cifra que duplica la de la edición pasada. De las obras presentadas, 560 son nacionales, 35 de estas tienen el sello de la provincia de Alicante y 208 provienen de un total de 47 países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Irán o Senegal. De entre todas ellas, el jurado ha seleccionado 22 obras para concurso.

Un festival con doble jurado

Desde el festival apuestan por la mirada de una juventud experta que refresca la esencia del festival, pues han apostado por un doble jurado; el oficial y el joven. "Está dando muy buen resultado porque lo que cada uno debate son perfectamente complementarios. Esto nos permite tener una mayor diversidad y una visión mucho más amplia a la hora de otorgar los premios", afirma Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA).

El jurado oficial en esta ocasión, en el 2026, está compuesto por la Doctora Marta de Miguel, que es la presidenta del jurado, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la Facultad de Ciencia y de la Información de la Universidad Complutense de Madrid; Anastasia Téllez, catedrática y directora del Grupo de Investigación de Economía, Cultura y Género de la Universidad Miguel Hernández; Marcela Asencio, comunicadora audiovisual, gestora cultural, fundadora y directora del Tren al Sur; Israel Gil, coordinador del Aula de Cine y Audiovisual de la Universidad Alicante; Luis Llago, periodista y técnico en el Instituto Cervantes; y Sara Astarloa, es cantante, actriz y comunicadora.

El festival premiará a "Sorda" y Rosario Pardo / INFORMACIÓN

Por otro lado, el jurado joven está compuesto por promesas del mundo audiovisual como Eva Ramírez, de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Nerea Magdalena, de la Universidad Alicante; Mariona Martínez, de la Universidad de Castilla la Mancha; Lara Delgado, de la Universidad Alicante, Mounir Elhasnaoui, de laUniversidad Miguel Hernández; y Jun Morales, del CEU San Pablo de Madrid.

El valor de Helena Cortesina

Durante la presentación del festival, Marcela Fernández ha ensalzado el significado de la imagen oficial del certamen, señalando que "vincula perfectamente lo que es el reflejo del sector de la comunicación, del sector audiovisual y del cine con el territorio alicantino". Además, ha apuntado que Helena Cortesina es la figura que ilustra el cartel, mirando hacia delante como todas las personas que forman parte del festival, apostando por el interés y espíritu de seguir desarrollando esta cita cultural para dar visibilidad a la mujer en el mudo audiovisual.

Desde la Diputación de Alicante, institución que mantiene su compromiso con el evento, se ha felicitado la labor de la organizaciónón en nombre del presidente de la corporación provincial, Toni Pérez. "Gracias a la iniciativa que hace cinco años iniciaron, podemos ver como la provincia de Alicante va a ser un referente en torno a una figura como es Helena Cortesina", agradece el Diputado de Cultura Juan de Dios Navarro.

El festival tendrá lugar del 1 al 4 de julio en el Teatre Arniches / INFORMACIÓN

Asimismo, el área cultural provincial, ha remarcado la importancia de la implicación del talento local y del doble jurado: "Esto es lo que tiene que hacer la Diputación de Alicante: fomentar, trabajar y poner en valor el patrimonio cultural", asegura Juan de Dios Navarro.

Sorda y Rosario Pardo homenajeadas

La gala de clausura del sábado 4 de julio será el escenario donde se rindan los grandes reconocimientos de este 2026. El Premio de honor recaerá sobre el equipo de Sorda, representado por Nuria Muñoz, Eva Libertad y Miriam Garlo, quienes desarrollaron un proyecto muy vinculado al festival alicantino que posteriormente se convirtió en un largometraje galardonado en los Goya.

La mención especial será para la actriz Rosario Pardo. Marcela Fernández ha destacado su estrecho vínculo con el festival, pues "prácticamente en todas las ediciones se ha presentado un corto en el que ella era protagonista". Además, la presidenta de la AEPA la ha definido como "una persona muy conocida en el sector audiovisual, con una carrera marcada por la versatilidad y la cercanía al público". Además, se entregará el galardón a Mejor guion patrocinado por la Fundación Juan Perán Pikolinos, que cuenta con dotación económica.

El día 1 de julio se estrenará el documental "Los niños del agua" / INFORMACIÓN

Una proyección social

Las proyecciones se desarrollarán en el Teatro Arniches en horario de 18.30 horas a 21 horas. Tras la inauguración oficial el miércoles 1 de julio, se estrenará el docuemental Los niños del agua. Vinculado a la Asociación Charlie (dedicada al cuidado de jóvenes con enfermedades oncológicas), narra el Camino de Santiago que realizaron los menores de la planta de oncología del Hospital General Universitario de Alicante. Según detalló la organización, "es Un corto de valores, de esperanza, que pone al frente de todos lo que de verdad importa".

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Los días 2 y 3 de julio se destinarán al visionado de las 11 propuestas de cada jornada, dando paso el día 4 a la clausura y entrega de premios con la que se cerrará la cita.