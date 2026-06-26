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Juan Luis Arsuaga, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: "El planeta tiene unos 4.500 millones de años y se calcula que le quedan otros tantos, estamos a la mitad"

El paleontólogo protagoniza esta semana 'Libros y Cosas' con su último libro, 'La respuesta', en el que recorre la historia de la humanidad para enfrentarse a una pregunta que nos acompaña desde siempre: ¿qué somos y por qué estamos aquí?

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María Soto

Además de ser es uno de los paleontólogos más destacados del mundo y el divulgador científico más importante de España, Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) es autor de grandes éxitos editoriales traducidos a múltiples idiomas, como ‘La especie elegida’ (1998), ‘El collar del neandertal’ (1999), ‘Amalur. Del átomo a la mente’ (2002), ‘Vida, la gran historia’ (2019) o ‘Nuestro cuerpo’ (2023), y junto con Juan José Millás, de los libros ‘La vida contada por un sapiens a un neandertal’ (2020) y ‘La muerte contada por un sapiens a un neandertal’ (2022).

Juan Luis Arsuaga.

Juan Luis Arsuaga.

Codirector del equipo de investigación de Atapuerca y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, en 1992 descubrió en la Sima de los Huesos el cráneo más completo del registro fósil de la evolución humana, conocimientos que lo convierten en El Viejo de la Tribu, voz con la que narra su último libro, ‘La respuesta’, con el que esta semana protagoniza ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. En él, Arsuaga recorre la historia de la humanidad, pero no para enumerar especies o yacimientos, sino para enfrentarse a la pregunta que nos acompaña desde siempre: ¿qué somos y por qué estamos aquí?

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Así lo explica en el episodio, durante el que evidencia una vez más su extraordinaria capacidad para contar y captar la atención de lectores y oyentes: “No sabemos cómo va a acabar la historia de la humanidad, es una historia a la que no le hemos puesto punto final, de hecho, lo estamos escribiendo nosotros ahora cada día, no sé si el final, pero estamos escribiendo nuestro capítulo de la historia, o sea que no es una historia acabada, que nos ha sido transmitida y que recibimos. La vida del planeta tiene como unos cuatro mil millones de años, el propio planeta tiene unos cuatro mil quinientos millones de años y se calcula que al planeta le quedan otros tantos, otros cuatro mil quinientos millones de años, estamos a la mitad del libro del planeta”.

Fuente: El Periódico

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