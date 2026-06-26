El MARQ se prepara para mostrar la riqueza cultural de Colombia: aquí tienes una primera muestra

El MARQ inaugura oficialmente el próximo lunes su nueva exposición internacional, El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia, la mayor muestra con cerca de 300 piezas procedentes del Museo del Oro de Bogotá, que abrirá sus puertas al público el martes.

El material llegado desde Colombia lo conforman un total de 291 objetos arqueológicos de las colecciones del Museo del Oro de Bogotá, entre ellos 157 de oro, así como creaciones de comunidades indígenas actuales, seleccionados específicamente para la ocasión con el fin de desvelar sus enigmas.

Cerámica y oro se funden en la nueva muestra del MARQ / INFORMACIÓN

El traslado de las piezas comenzó el pasado 11 de junio y durante estos días se ha procedido a la revisión de todas ellas para garantizar su mejor exhibición en las instalaciones del Museo Arqueológico de Alicante, dependiente de la Diputación de Alicante, que lleva semanas adecuando el espacio expositivo de la mano del estudio de arquitectura y museografía ilicitano Rocamora, colaborador habitual del centro para el diseño de sus muestras al público.

Un momento del montaje de la exposición / INFORMACIÓN

Para el montaje de la exposición han viajado desde el Museo del Oro de Bogotá: Marcela García Sierra, una de las comisarias, y los correos del Museo del Oro Juliana Jaramillo y Andrés Rodríguez, quienes han trabajado codo con codo con los responsables del MARQ y su equipo técnico, como Teresa Ximénez y Silvia Roca, que con anterioridad se desplazaron al museo colombiano.

Pieza textil incluida en la muestra del MARQ / INFORMACIÓN

Entre las piezas destacarán máscaras, pendientes y pectorales, seres híbridos como los reconocidos humanos-murciélago o chamanes en vuelo, excepcionales por su diseño y por el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo. Igualmente relevantes son las creaciones en cerámica y piedra, de entre las que sobresale una amplia diversidad de figuras de plantas y animales, así como el arte textil.

La muestra está comisariada por García Sierra y Marcos Martinón-Torres, catedrático de Ciencias de la Arqueología en la Universidad de Cambridge, que ya comisarió la exposición de los Guerreros de Xi'an.

Uno de los objetos del Museo del Oro de Bogotá instalado en el MARQ / INFORMACIÓN

Inauguración inminente

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, inaugurará el lunes 29 de junio, a las 12.30 horas, El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia, junto al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, así como el director del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, Alberto Escovar, el director del Museo Arqueológico de Alicante, Manuel Olcina, y los comisarios de la muestra.

Además, acuden los representantes de las comunidades indígenas Clementina Trochez Tombe, Eyder Fabio Calambas Trochez y Jenniffer Ávila Jordán.