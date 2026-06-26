Lo de Quinet: de la sencillez a la excelencia

Cuando un restaurante nace o se hace alrededor de una idea y no de un resultado o beneficio, y menos condicionado a un cocinero (error que cometen algunos cocineros, pensar que son el epicentro del mensaje), o de un formato decorativo o social; la idea es el eje que nace y sobre ella van apareciendo y surgiendo los detalles, la clave está en el rigor, la pasión y el buen hacer como filosofía. Lo de Quinet está claramente así engendrado. Detrás, y delante, de la idea está Carmen Cárceles, empresaria de reconocido prestigio en el mundo de la moda, que junto a su hijo Joaquín Solbes, que es quien lidera el proyecto, decidieron trasladar al ámbito gastronómico una filosofía basada en la calidad, el cuidado por los detalles y una forma muy personal de entender la hospitalidad. La incorporación del chef Alberto Durá ha terminado por dar identidad a un concepto que hoy se ha convertido en uno de los establecimientos con mayor proyección de Alicante. El local, además, parte de una dificultad añadida. Carece de salida de humos, una limitación que condiciona la cocina y obliga a pensar cada elaboración desde otra perspectiva. Lejos de convertirse en un inconveniente, esa circunstancia ha servido para definir una propuesta donde el producto, las técnicas precisas y el equilibrio de sabores adquieren todo el protagonismo.

MENÚ ESPECIAL DE HOGUERAS Aperitivos Pan del Forn de Mariu (Ibi) Recién horneado, servido con allioli de ajos asados y tomate Gilda alicantina Oliva gordal rellena de pericana, atún de zorra, piparras y tomates pasificados con aceite de ñoras de Guardamar A compartir Ensaladilla de All i Pebre Ensaladilla de anguila ahumada, con pimientos confitados, piparras y acompañada de rosquilletas tradicionales de Pinoso Homenaje a la Coca amb Tonyina Tartar de atún Balfegó, cebolla caramelizada, piñones tostados y crujientes de Anís Tenis con pimentón La Berenjena Asada con miso de dátiles, queso de Callosa, vinagreta de nísperos ahumada, almendra marcona tostada y tomate semiseco Entrécula de Sierra Mariola Solomillo del carnicero a baja temperatura de ternera de El Blanquet con chimichurri de herbero y aromáticas de la sierra Postre Recuerdo de Merienda Chocolate de Villajoyosa, crujiente de coca de mollitas, aceite, sal y helado de algarroba.

El alicantinismo, la cocina de Km0, la recuperación de recetas históricas, los guiños en elaboraciones de otras latitudes con identificación local y, sobre todo, la constante búsqueda de calidad del producto y el respeto al cocinarlo. La experiencia comienza con un magnífico pan del Forn de Mariu, de Ibi, acompañado de un delicado allioli de ajos asados y tomate. Un inicio aparentemente sencillo que ya anticipa la importancia que aquí se concede al producto local. En la misma línea aparece una gilda reinterpretada desde la identidad alicantina, sustituyendo referencias clásicas por ingredientes como la pericana, el atún de zorra, la piparra y el aceite de ñoras de Guardamar. No busca sorprender por extravagancia, sino demostrar que la tradición también puede evolucionar sin perder su esencia. Uno de los platos más interesantes del menú es, sin duda, el homenaje a la coca amb tonyina. Sobre un excelente tartar de atún Balfegó, Alberto construye pequeños guiños que evocan la popular elaboración de Hogueras. La cebolla caramelizada recuerda al relleno tradicional, los piñones aportan textura y un crujiente aromatizado con anís recupera el inconfundible aroma de la masa de la coca. Lo admirable es que el protagonismo nunca deja de pertenecer al atún. No pretende reproducir el plato original, sino despertar su recuerdo. Esa misma filosofía aparece en la berenjena asada, enriquecida con miso de dátil, queso de Callosa, vinagreta de nísperos, almendra marcona tostada y tomate semiseco. Una combinación que encuentra un equilibrio admirable gracias al respeto por el ingrediente principal y a una construcción muy meditada de los sabores, la terreta en la boca. El resto del recorrido mantiene el mismo nivel. La ensaladilla inspirada en el all i pebre, el Solomillo de Carnicero con chimichurri de herbero y aromáticas de la Sierra Mariola, o un postre que convierte la clásica merienda alicantina en un elegante juego entre el chocolate de Villajoyosa, la coca de mollitas y el helado de algarroba, consolidan un discurso culinario profundamente vinculado al territorio. Pero quizá el mayor mérito de Lo de Quinet no resida en ninguno de sus platos por separado. Lo verdaderamente destacable es haber construido una cocina con personalidad propia utilizando productos cercanos, técnicas contenidas y una enorme coherencia. Nada parece responder a una moda pasajera ni existe voluntad de impresionar mediante artificios. Alberto cocina para convencer, no para deslumbrar, como ha hecho siempre. En un momento en el que abundan las propuestas que buscan llamar la atención a cualquier precio, aquí se demuestra que la mejor modernidad sigue consistiendo en interpretar el territorio con inteligencia, sensibilidad, amor y mucho oficio. Y eso explica que, más allá de ser uno de los restaurantes de moda de Alicante, se esté convirtiendo en una de sus referencias gastronómicas.

La feria Sol i Sal en Els Magazinos. / .

FERIAS | La Sal y el Sol, esencia de la Terreta En ocasiones tendemos a pensar que la conservación del patrimonio gastronómico depende únicamente de las administraciones públicas, de las denominaciones de origen o de las grandes campañas de promoción como Alimentos de España y similares . Pero a menudo existen iniciativas y proyectos privados que, con perseverancia, interés y mucha pasión, realizan una labor silenciosa que resulta igual o incluso más eficaz. Uno de los mejores ejemplos de ello lo encontramos en Els Magazinos de Dénia. Bajo la dirección del incansable Luis Cañizares y el compromiso de los empresarios que sostienen este singular espacio gastronómico, el recinto ha conseguido convertirse en mucho más que una agradable calle de bares y restaurantes donde disfrutar de unas tapas y comidas. Durante todo el año se programan multitud de actividades, talleres, encuentros, ferias temáticas, concursos, presentaciones de libros, charlas y un sinfín de actos que ponen el foco sobre el producto de proximidad, la tradición culinaria y la sostenibilidad. Todo ello prácticamente desde la iniciativa privada y con una clara apuesta por el territorio. La feria Sol i Sal volvió a demostrar esta filosofía. Bajo la coordinación de Marina Vega, el encuentro se dedicó a los salazones, los pescados secos y el atún, reunió a historiadores, escritores, pescadores y cocineros para abordar y repasar usos y costumbres respecto de estos productos y abordar su situación actual. La historia, los métodos tradicionales de pesca, las técnicas de secado y la transmisión del conocimiento convivieron en una jornada donde el verdadero protagonista fue el mar, sus pescados, la Sal y el Sol. Tuve la oportunidad de cerrar la mesa redonda, como responsable de la creación de Alma Marina, compartiendo una reflexión sobre la evolución de los salazones y la aparición de las semisalazones como una reinterpretación contemporánea de esta tradición milenaria. Más allá de las nuevas técnicas, el mensaje principal fue la necesidad de recuperar el respeto por la materia prima, conocer mejor cada pescado y entender que detrás de un buen salazón existe cultura, historia y oficio. Los salazones nos acompañan desde tiempos fenicios y han sido durante siglos una de las grandes despensas del Mediterráneo. Hoy necesitan un nuevo impulso que los acerque a las generaciones actuales sin perder su esencia. Para conseguirlo hacen falta productores, cocineros, investigadores y divulgadores, pero también espacios donde todo ese conocimiento pueda compartirse con naturalidad. Me acompañaron el doctor en Historia Javier Calvo, el escritor Antonio Sellés, el pescador Jesús El Canari; los restauradores Juan y José Luis Armell; el pescador jubilado de la cofradía de Xábia Amadeu Ros, y el artista, pintor y creativo Ximo Canet, con quien tuve el placer después del acto de compartir un buen rato alrededor del arte y la gastronomía. Ferias como Sol i Sal demuestran que la gastronomía no solo se preserva en los museos o en los libros, que gracias a la labor de gentes como los de Els Magazinos se convierte en un referente digno de reconocimiento.