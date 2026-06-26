Estos son los conciertos que puedes disfrutar este fin de semana en la provincia de Alicante

La Vila Joiosa acoge este fin de semana una nueva edición de un festival que se ha convertido en uno de los grandes atractivos culturales del municipio. Será la principal cita de una programación que también incluye el multitudinario concierto de Dani Martín, con un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, y el cierre de temporada de la Sala Marearock.

El Maror Festival se consolida este fin de semana en La Vila

El Maror Festival, que se celebra este viernes y sábado en la Avinguda de l’Antoneta de La Vila Joiosa, reúne a destacados nombres de la música nacional y valenciana. La jornada del viernes estará encabezada por M-Clan, la banda murciana liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, que celebra tres décadas sobre los escenarios. Junto a ellos actuará Carlos Ares, una de las figuras emergentes más destacadas del panorama actual. También estará Sanguijuelas del Guadiana, grupo de moda gracias a su mezcla de raíces rurales y modernidad; Romàntic Dimoni, el nuevo proyecto del músico pegolino Carlos Caselles; y Esther, que presentará su disco Tot comença, una propuesta íntima y sanadora cargada de fuerza y sensibilidad. También participarán Set DJ y Plan B. El sábado, en el mismo recinto, tendrá lugar una de sus últimas actuaciones La Fúmiga, que se despide definitivamente de los escenarios con su gira L’últim abraç. Será una ocasión especial para disfrutar de una de las formaciones más queridas del panorama valenciano. También actuará El Diluvi, que celebra 15 años de trayectoria fusionando instrumentos tradicionales con arreglos modernos para crear un sonido propio y reconocible. El grupo alicantino Cactus presentará su nuevo disco, Backstage, una propuesta que combina ritmos latinos y pop con gran energía y amplios paisajes sonoros. El cartel se completa con Naina, una joven artista que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una de las nuevas referencias de la música valenciana. Lo demuestra en su primer disco, Atrevida, cuyo título refleja el carácter y la personalidad de una cantante llamada a dar mucho que hablar. Avinguda de l’Antoneta, La Vila Joiosa.

M-Clan lidera el cartel de esta nueva edición del Maror Festival en La Vila Joiosa. / Información

Un homenaje propio de Dani Martín a una carrera solida

Con la gira que este sábado, a las 22 horas, llegará al recinto de Área 12 en el Multiespacio Rabasa, el popular cantante Dani Martín celebra sus primeros 25 años de trayectoria musical. Su carrera está plagada de éxitos que comenzaron en los años noventa, cuando formó parte de El Canto del Loco, banda con la que arrasó gracias a canciones tan populares como La madre de José o Zapatillas. Posteriormente, ya en solitario, ha continuado en la cima de la música española con una sucesión de trabajos que le han llevado a ocupar los primeros puestos de las listas y a obtener algunos de los premios más importantes de la industria discográfica. Su éxito se ha extendido también a Hispanoamérica y, entre los hitos de su carrera, figura la grabación de un tema junto a Tony Bennett para uno de los discos de duetos de la legendaria estrella norteamericana. Multiespacio Rabasa, Alicante.

Dani Martín abre la programación del Área 12 en el Multiespacio Rabasa este sábado. / Jesús Diges / EFE

Final de temporada con mucho punk en la Marearock

La Sala Marearock despedirá este sábado la temporada por todo lo alto con una cita que comenzará a las 22 horas y que reunirá a cuatro destacadas bandas del panorama punk y hardcore nacional. El cartel estará encabezado por Puto Donal, que supera ya las dos décadas de trayectoria y presenta su nuevo disco Streetpunk; los alicantinos Velocidad Absurda, una de las formaciones que más ha contribuido a revitalizar el género en los últimos años; Kontragolpes, defensores de un punk directo; y Spidikflotes, una banda con personalidad que ha sabido diferenciarse dentro de la escena. Sala Marearock, Alicante.

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Spidikflotes despide la temporada de la Marearock junto a Puto Donal. / Información

Una velada gratuita de «músicas migrantes» en Elda

Elda se convertirá este sábado en un punto de encuentro para la diversidad cultural con la celebración de la primera Velada de Músicas Migrantes, un nuevo festival gratuito que reunirá en la Plaza de Arriba a tres formaciones integradas mayoritariamente por mujeres procedentes de distintos países y continentes. El cartel estará encabezado por Ketekalles, Amazonians y Las Forasteritas. La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Somos Anti Xenofobia y arrancará a las 19.30 horas. Plaza de Arriba, Elda.