La avería del ascensor deja sin toros a los aficionados con movilidad reducida en la Feria de Hogueras

La Feria de Hogueras ha dejado atrás a algunos de sus más fieles aficionados. La avería del ascensor que facilita la subida de las personas con discapacidad motriz a los sitios adaptados que tienen en la primera andanada del coso taurino les cerró la puerta el día 23, cuando se celebraba la cuarta corrida de estas Fiestas. Este sábado, última fecha de 2026, todavía no se ha dado una solución a este problema de accesibilidad.

El martes, con Morante, Talavante y Juan Ortega en el cartel, unas siete personas no consiguieron acceder a sus localidades, mientras que otras, que habían subido antes de que se averiase el ascensor, tuvieron que esperar a ser ayudadas por los bomberos y por trabajadores de la Plaza de Toros para poder bajar.

En las 10 localidades adaptadas que en 2009 se instalaron en la primera andanada, unas tres personas viven su afición a los toros al máximo y año tras año compran el abono. Una de esas abonadas, que prefiere no revelar su nombre, se ha erigido en portavoz de sus compañeros de andanada para pedir que haya otra alternativa de acceso y no se repita otra vez esta situación, que ya ha ocurrido en años previos.

Alternativa para que no vuelva a pasar

"A nosotros el personal de la Plaza de Toros nos ha tratado bien, han hecho lo posible por ayudar y no ha habido problema en devolver el dinero de los días que no hemos podido disfrutar, pero hay que conseguir una alternativa", señala la joven taurina, que aún a sabiendas de que no podría acceder a su sitio, vino a la corrida del día 24 y esperó a la salida de El Cid y Escribano por la Puerta Grande.

Los aficionados proponen que se complete el salvaescaleras del Museo Taurino hasta la primera andanada

"A mí me acompaña una amiga, que también se quedó sin ver la corrida, nos tomamos unas cervezas y disfrutamos igualmente, pero sé que otros compañeros lo han pasado peor", relata, comprensiva, la aficionada. Por ello sugiere que se complete la plataforma elevadora de la escalera que da acceso al Museo Taurino, en una entreplanta, con otro salvaescaleras que continúe en la siguiente escalera hasta la primera andanada. El problema adicional es que incluso la plataforma elevadora que ya existe está actualmente averiada.

Cartel que anuncia la avería del ascensor de la Plaza de Toro de Alicante. / Alex Domínguez

Uno de los compañeros de la joven se llama Javier. Su madre, María José Garrigós, recuerda que no es la primera vez que falla el ascensor, instalado en 2009 gracias a la insistencia de, entre otras personas, el aficionado Rafael García, hoy difunto. "Yo recuerdo subir a mi hijo con ayuda de otras personas, aunque claro, él era más pequeño", rememora Garrigós.

Que la Fiesta sea para todos

"Tendrían que tener un plan B, subirlos con elevadores o hallar alguna forma. Para mi hijo ha sido un disgusto muy grande. A él le hacen mucha ilusión los toros y como es solo una vez al año...", continúa la madre de este gran aficionado.

Además, pone el llamado de atención en la accesibilidad de la plaza más allá de la Feria de Hogueras: "Ya no son solo los toros, también se celebran conciertos. Nosotros solemos ir al ruedo y la última vez que fuimos, que fue a Fito y Fitipaldis, no habían colocado la plataforma elevada donde van las personas con movilidad reducida. Si no arreglan el ascensor tampoco se podrá subir a la andanada".

Noticias relacionadas

Otro problema sobrevenido ha sido que no se ha informado de que el ascensor no se encuentra en funcionamiento, y algún que otro aficionado más ha llegado a las puertas de la Plaza de Toros para llevarse la sorpresa. Es el caso de Marián Bernabé, una mujer con movilidad reducida que ya no acude a tantos días de feria como antes, precisamente por sus dificultades para andar. "Me sospechaba yo que esto podía pasar, lo malo es que no se avise. Esto no puede ser", critica Bernabé, quien igualmente se dispuso a subir las escaleras con ayuda de un acompañante.