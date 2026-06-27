Diego Ventura, Andy Cartagena y Duarte Fernandes rematan la Feria de Hogueras

La Feria de Hogueras 2026 afronta su última cita con una corrida de rejones con un cartel redondo para Alicante. Tras el éxito artístico y el extraordinario ambiente vivido durante los festejos celebrados a lo largo de la feria, la Plaza de Toros de Alicante se prepara para despedir el ciclo con un espectáculo que reúne todos los ingredientes para culminar una Feria de Hogueras de récord. La prestigiosa ganadería de Fermín Bohórquez, sinónimo de calidad y garantía en el rejoneo, será la encargada de poner el desafío ganadero a un cartel de auténtico lujo compuesto por Andy Cartagena, Diego Ventura y la presentación en Alicante de Duarte Fernandes, una firme promesa portuguesa que llega ahora al ciclo de Hogueras.

El alicantino Andy Cartagena volverá a comparecer ante su afición en un momento especialmente brillante de su carrera. El benidormí llega a Alicante avalado por el gran triunfo cosechado en la pasada Feria de Abril de Sevilla, donde protagonizó una actuación memorable que le abrió, por cuarta vez en su trayectoria, la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza, siendo además considerado el gran triunfador del ciclo de rejones. Su espectacular dominio de los caballos, la conexión que establece con los tendidos y el extraordinario momento que atraviesa convierten su presencia en uno de los grandes reclamos del cierre de la Feria de Hogueras.

Junto a él actuará Diego Ventura, máxima figura del rejoneo mundial y auténtica leyenda contemporánea del toreo a caballo. El hispano-luso llegará a Alicante tras firmar una nueva actuación histórica en la pasada Feria de San Isidro de, donde el 30 de mayo volvió a conquistar la Puerta Grande de Las Ventas, alcanzando así su vigésima salida a hombros por la puerta más importante del mundo y en la feria más grande del toreo. Un registro que reafirma su condición de referente absoluto del rejoneo contemporáneo y de gran triunfador del ciclo.

Por otra parte, uno de los grandes alicientes del festejo será la presentación de Duarte Fernandes en la Plaza de Toros de Alicante. El joven rejoneador portugués, considerado una de las grandes promesas del rejoneo actual, debutará en el coso alicantino ante uno de los retos más importantes de su vida. Llega, además, bajo el apoderamiento de Manuel Manzanares, circunstancia que ha despertado una notable expectación entre los aficionados. Su elegancia a caballo, su concepto clásico y su ambición por abrirse paso entre las grandes figuras convierten su debut en uno de los momentos más esperados de la tarde.

El festejo podrá verse en directo a través de À Punt.