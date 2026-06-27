Maror Festival llena de música La Vila Joiosa y encara una noche histórica con la despedida de La Fúmiga

El verano ya suena a Maror en La Vila Joiosa. La tercera edición del Maror Festival arrancó este viernes con miles de personas llenando de música, ambiente y energía la Playa de la Antoneta, en una jornada inaugural que confirmó la consolidación del festival como una de las grandes citas del calendario musical mediterráneo.

El recinto, situado junto al mar, vivió desde primera hora de la tarde una intensa afluencia de público de todas las edades, reflejando una de las señas de identidad del festival: la convivencia entre generaciones en torno a una programación diversa, abierta y pensada para disfrutar de la música en un entorno privilegiado.

Así fue la jornada inagural del Maror Festival de La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

Tras el éxito de esta primera jornada, Maror Festival afronta este sábado una noche especialmente emotiva, marcada por la despedida de La Fúmiga en la provincia de Alicante, la celebración del 15 aniversario de El Diluvi y una programación que reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena musical en valenciano.

La Fúmiga se despedirá de los escenarios hoy sábado en el Maror Festival. / INFORMACIÓN

La jornada del viernes transcurrió con absoluta puntualidad en todas las actuaciones, lo que permitió al público disfrutar sin incidencias de los conciertos y alternar cómodamente entre los dos escenarios instalados a pie de playa. Música, gastronomía, artesanía y ocio se dieron la mano en un recinto que volvió a convertir el Mediterráneo en parte esencial de la experiencia.

La encargada de abrir el festival fue la valenciana Esther, que inauguró la jornada con una actuación cercana, íntima y llena de sensibilidad. Poco después, Carlos Ares protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche sobre el escenario principal. El artista gallego conquistó al público con un directo de enorme personalidad, en el que fusionó folk, rock y pop con influencias de la música de raíz y sonidos de inspiración psicodélica, acompañado por violines, teclados y guitarras que dieron forma a un espectáculo elegante y muy cuidado.

Otro de los grandes nombres de la noche fue M-Clan. La banda ofreció un recorrido por tres décadas de trayectoria repasando algunos de los himnos imprescindibles del rock español, como Carolina, Maggie despierta o Llamando a la Tierra. Sobre el escenario, el grupo demostró que atraviesa un excelente momento y logró conectar tanto con sus seguidores de siempre como con el público más joven.

Más allá de la música, el ambiente vivido junto al Mediterráneo fue uno de los grandes atractivos de la jornada. El amplio recinto de la Playa de la Antoneta permitió disfrutar de los conciertos con el mar como telón de fondo, mientras los asistentes recorrían los quince puestos del mercado de artesanía, descubrían las diferentes performances o participaban en propuestas como el bus tattoo y la zona de maquillaje neon.

La experiencia se completó con una variada oferta gastronómica para todos los públicos, con propuestas que iban desde hot dogs de autor, cocina asiática, parrilla argentina, hamburguesas o cocina griega, hasta opciones veganas y sin gluten. Una combinación que convirtió el recinto en un espacio pensado para disfrutar de la música, la gastronomía y el ocio al aire libre.

Una noche cargada de emoción

Tras una primera jornada multitudinaria, Maror Festival encara hoy sábado uno de los momentos más especiales de su edición de 2026. La Fúmiga ofrecerá en La Vila Joiosa el último concierto de su trayectoria en la provincia de Alicante dentro de L'Últim Abraç, la gira con la que la banda valenciana pone fin a trece años de carrera.

Las mejores imágenes de la jornada de viernes 26 de junio de Maror Festival 2026 / INFORMACIÓN

Será una de las últimas oportunidades para disfrutar en directo de un grupo que ha marcado a toda una generación y que se despedirá del público alicantino en una noche llamada a ser uno de los momentos más recordados del festival.

También será una cita muy especial para El Diluvi, que celebra sus quince años de trayectoria con una gira formada únicamente por quince conciertos. Maror Festival será una de las paradas elegidas para conmemorar este aniversario, reforzando el carácter simbólico de una jornada pensada para vivir la música desde la emoción y la celebración.

La programación del sábado se completará con las actuaciones de Naina, Cactus, Jajajers, Rö y Dj Las Hienas, que pondrán el broche final a una tercera edición que confirma el crecimiento de Maror Festival y su papel como una de las grandes citas musicales del inicio del verano en el Mediterráneo.

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Las últimas entradas para la jornada del sábado de Maror Festival 2026 están disponibles a través de la web oficial marorfest.com. También habrá un cupo de entradas en las taquillas del festival.