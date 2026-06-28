Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz actuaron en el festival solidario de Iberdrola en Madrid

Más de 35.000 personas asistieron este sábado al Iberdrola Music Festival, celebrado en Madrid con motivo del 125 aniversario de la compañía energética. Durante más de siete horas de música en directo, el recinto Iberdrola Music acogió las actuaciones de artistas nacionales e internacionales en una cita que combinó entretenimiento y carácter solidario.

El cartel reunió, por orden de actuación, a Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz. La presentación del evento corrió a cargo de Cristina Boscá, directora y copresentadora del programa Anda Ya de LOS40, mientras que David Álvarez amenizó la jornada con distintas sesiones como DJ.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid. / Cedida

Además de los conciertos, el público pudo disfrutar de diferentes propuestas de ocio a lo largo de la jornada.

Recaudación destinada a proyectos sociales

El festival tuvo un marcado componente benéfico. La compra de las entradas contribuirá a financiar proyectos desarrollados por la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

Estas iniciativas están centradas en ámbitos como la lucha contra el cáncer y el hambre, la atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad, el apoyo a familias afectadas por la dana y la integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid. / Cedida

Un programa de celebraciones por toda España

El concierto de Madrid forma parte de "125 años luz", el programa con el que Iberdrola conmemora su 125 aniversario durante 2026 mediante festivales, exposiciones, actividades sociales e iniciativas de iluminación de edificios emblemáticos en distintos puntos de España.

Noticias relacionadas

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid. / Cedida

La celebración da continuidad al evento celebrado el pasado 12 de junio en Bilbao, que congregó a cerca de 40.000 personas en un concierto con Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, y que concluyó con un espectáculo de drones alimentado con energía 100% renovable. La programación musical continuará el próximo 28 de noviembre en Valencia, donde actuarán Estopa y Mafalda Cardenal.

Fuente: El Periódico de España