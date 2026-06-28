Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maror FestivalPelea Puerto AlicanteDani MartínLuto BurrianaEl ChatoDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

El Club Taurino de Alicante premia al Cid y al novillero Javier Cuartero

La entrega de los galardones será anunciada próximamente

El Cid, durante la tarde del 24 de junio, en Alicante.

El Cid, durante la tarde del 24 de junio, en Alicante. / Rafa Arjones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Germán Estela

José Germán Estela

El prestigioso trofeo Santa Faz, que premia al triunfador de la Feria de Hogueras ha recaído este año en la figura de Manuel Jesús Cid Salas, EL Cid, por su gran actuación en conjunto en la tarde del 24 de junio ante dos toros de Victorino Martín, ganadería que conoce a la perfección.

La maestría demostrada de las dos faenas, así como su conexión con el público le han hecho merecedor de tal galardón. El otro premio, que lleva por nombre Carratalá, será recogido por el novillero alicantino Javier Cuartero, que ha resultado triunfador por la faena realizada al primer novillo de su lote en la tarde del 19 de junio.

Noticias relacionadas

Se ha valorado la gran dimensión artística de su faena y la gran respuesta que esta obtuvo en los tendidos. La entrega de los galardones será anunciada próximamente. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents