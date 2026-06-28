El Club Taurino de Alicante premia al Cid y al novillero Javier Cuartero
La entrega de los galardones será anunciada próximamente
El prestigioso trofeo Santa Faz, que premia al triunfador de la Feria de Hogueras ha recaído este año en la figura de Manuel Jesús Cid Salas, EL Cid, por su gran actuación en conjunto en la tarde del 24 de junio ante dos toros de Victorino Martín, ganadería que conoce a la perfección.
La maestría demostrada de las dos faenas, así como su conexión con el público le han hecho merecedor de tal galardón. El otro premio, que lleva por nombre Carratalá, será recogido por el novillero alicantino Javier Cuartero, que ha resultado triunfador por la faena realizada al primer novillo de su lote en la tarde del 19 de junio.
Se ha valorado la gran dimensión artística de su faena y la gran respuesta que esta obtuvo en los tendidos. La entrega de los galardones será anunciada próximamente.
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