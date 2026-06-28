El Maror Festival conquista La Vila Joiosa con más de 6.000 personas

Más de 6.000 personas han disfrutado este fin de semana de la tercera edición del Maror Festival, una cita que volvió a convertir el parque de la Antoneta de La Vila Joiosa en un gran escenario junto al mar. Durante dos jornadas, el público vibró con una programación diversa que reunió a artistas consolidados, propuestas emergentes y sesiones de DJ en un entorno único, con el Mediterráneo como telón de fondo.

El festival contó este año con las actuaciones de MClan, La Fúmiga, Diluvi, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Esther, DJ Plan B, DJ Andrew, Romàntic Dimoni, Cactus, DJ Jajajers, Naina, DJ Las Hienas y Rö, ganadora de La Vila Talent Fest 2026, que se repartieron entre los dos escenarios habilitados en el recinto.

Dos noches de música hasta la madrugada

Las dos jornadas arrancaron a las 19.00 horas y se alargaron hasta la madrugada, dejando momentos especiales tanto el viernes como el sábado. La primera noche estuvo marcada por los conciertos de MClan, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Esther, DJ Plan B, DJ Andrew y Romàntic Dimoni, que abrieron un fin de semana de música en directo con una gran respuesta de público.

El sábado llegó uno de los momentos más esperados del festival con la actuación de La Fúmiga, que ofreció en La Vila Joiosa el último concierto de su trayectoria en la provincia de Alicante dentro de L’Últim Abraç, la gira con la que la banda valenciana pone fin a trece años de carrera. La cita tuvo un componente especialmente emotivo para sus seguidores, que despidieron al grupo en un escenario multitudinario.

Una noche especial para La Fúmiga y Diluvi

La segunda jornada también fue significativa para los fans de Diluvi, que celebró sus quince años de trayectoria sobre el escenario del Maror Festival. La banda llegó a La Vila Joiosa dentro de una gira formada únicamente por quince conciertos, lo que convirtió su actuación en una de las paradas más destacadas de esta edición.

La noche del sábado se completó con las actuaciones de Cactus, DJ Jajajers, Naina, DJ Las Hienas y Rö, ganadora de La Vila Talent Fest 2026, que aportaron variedad y energía a una programación pensada para públicos de distintas edades.

Gastronomía, artesanía y ocio junto al mar

Además de la música, el público asistente pudo disfrutar de una amplia oferta de ocio dentro del recinto. El festival incluyó propuestas gastronómicas para todos los públicos, con opciones como hot dogs de autor, cocina asiática, parrilla argentina, hamburguesas y cocina griega, entre otras alternativas.

La experiencia se completó con un mercado de artesanía y novedades como la posibilidad de hacerse un tatuaje o pinturas con neón, reforzando el carácter del Maror Festival como una cita que va más allá de los conciertos y que combina música, ocio y ambiente veraniego en un enclave singular.

Un festival ya consolidado

El alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, destacó que la ciudad ha vuelto a vivir “dos días únicos” con una tercera edición que, según señaló, consolida el Maror Fest como “un festival único para todos los públicos”.

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Zaragoza puso en valor “el gran cartel de artistas” de esta edición, que, afirmó, “han hecho vibrar a los miles de asistentes en un marco incomparable como es nuestro parque de la Antoneta, con el mar de fondo”. El alcalde subrayó además que el Ayuntamiento apostó hace tres años por este festival y aseguró que seguirá haciéndolo “para promover la cultura y la lengua valenciana”.