Nach: un mito del rap nacional que puso a Alicante en el mapa

Ficha técnica Artista: Ignacio José Fornés Olmo Procedencia: Albacete / Alicante Discos: D.E.P (1994), Trucos (1997), En la brevedad de los días (2000), Poesía difusa (2003), Ars Magna (2005), Miradas (2005), Un día en Suburbia (2008), Mejor que el silencio (2011), Los viajes inmóviles (2014), A través de mí (2015), Cazadores de instantes (2016), Almanauta (2018), Destino (2025) Año de comienzo: 1994

Es la persona encargada de abanderar Alicante en cuanto a música se refiere, uno de los artistas más representativos de su género en toda España e ídolo de varias generaciones. Ignacio Fornés nació en Albacete, pero fue Alicante la ciudad que lo convirtió en Nach. Ese rapero que encontraba en San Blas y en el Jorge Juan su fuente de inspiración fue evolucionando por el mero gusto de la música. El artista que conocemos actualmente no es, ni mucho menos, aquel joven que sacaba punta al lápiz en álbumes como Poesía difusa o Ars Magna.

Su evolución le ha permitido encontrar otras fuentes de estímulo, eso que ya en 2011 llamaba El idioma de los dioses. La música, en mayúsculas, primaba por encima del rap y nunca le ha pesado la etiqueta de clásico del género porque siempre ha intentado desmarcarse de lo predominante. Ahora, cuando todos deciden rapear con punchlines y barras sueltas que no permiten recitar una historia, Nach sigue fiel a sus principios y a esa forma de contar y expresarse a través del arte.

Han pasado siete largos años desde su último larga duración. Tanto tiempo que hasta el mundo ha vivido una pandemia por el camino. Sin embargo, el alicantino nunca ha bajado los brazos ni ha desaparecido. Siempre ha estado ahí: ofreciendo conciertos, publicando canciones en formato single y colaborando con artistas de renombre internacional como Akapellah, Residente o incluso Juanes. Porque, en un mundo donde los raperos se aislaban de la corriente del pop, Nach ha visto posibilidades para dotar a su música de matices únicos con los que dibujar nuevas composiciones.

En Destino, el álbum que ha publicado en 2025 y que se encuentra en fase de presentación, mantiene la idea de siempre, pero arriesga con sonidos que poco tienen que ver con lo que habíamos visto antes en el rapero. "Destino llega en un momento en el que pensaba que iba a tener más tranquilidad en mi vida, pero mi inquietud hace que siga buscando constantemente cosas nuevas. Muchas veces ni siquiera sé adónde me llevan esas búsquedas, pero soy así. Soy una persona inquieta que no puede quedarse inmóvil y que a menudo busca incluso en lugares donde no hay nada", explica el artista a INFORMACIÓN.

El disco está compuesto por 17 canciones, casi una hora de nuevas composiciones que cuentan con la participación de músicos latinoamericanos como Trueno, Eladio Carrión o Nanpa Básico, pero donde también encuentra espacio la colaboración con Zatu, de SFDK. No obstante, la principal sorpresa es la colaboración con Manuel Carrasco en Para: "Estas canciones llegan en una etapa en la que quería renovarme. Estaba escuchando otro tipo de música, viajando mucho y conociendo artistas y personas de Latinoamérica con más profundidad. Todo eso aparece en el disco. Es un momento vital bastante removido, con sus pros y sus contras. Intento aprovechar los aspectos positivos para llevarlos a mi arte y no hacer demasiado caso a los pensamientos que no aportan nada productivo".

Y es precisamente esa manera diferente de hacer música la que sigue siendo parte esencial de su figura. Tiene un papel en la industria que defiende a capa y espada: el de relator de historias dentro del rap. Ni siquiera sonidos más actuales y cercanos al trap pueden hacerle cambiar de parecer: "No sé hacer las cosas de otra manera. Mi música siempre ha estado ligada a una historia, a un principio, un desarrollo y un final. Aunque hoy en día el algoritmo parezca empujar en otra dirección y todo sea más rápido, yo no sé construir canciones de otra forma", explica.

El rapero Nach, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

"Es verdad que me he acercado a nuevas sonoridades porque me interesan y porque he trabajado con productores como Tron Dosh y Dani Catalá, que me han aportado una visión más actualizada. Pero el relato sigue siendo el mismo. Yo sufro mucho escribiendo las letras, no me conformo fácilmente. Esa forma de jugar con las palabras y de intentar encontrar algo especial en ellas es lo que me trajo aquí hace treinta años y sigue siendo la razón principal por la que continúo haciendo música", subraya.

Letras con significado

Escuchar discos como Ars Magna o Un día en Suburbia permite comprender que las luchas que planteaba Nach a comienzos de siglo siguen estando presentes en el día a día de muchas personas. El rapero alicantino ya hablaba de la precariedad entre los más jóvenes, de las dificultades para acceder a una hipoteca y de partidos socialistas con actitudes poco socialistas. Cuestiones que en la actualidad siguen estando muy presentes.

"Supongo que la historia es cíclica. Al final hay determinados intereses económicos y quienes terminan pagando las consecuencias son las personas de a pie. Eso ha sucedido siempre y probablemente seguirá sucediendo. Aun así, intento tener una visión más positiva de las cosas, pues creo que hay muchos avances que están ocurriendo por debajo del ruido mediático y que ayudan a mejorar como sociedad. Lo que ocurre es que esas historias no suelen convertirse en titulares", critica.

"También creo que para entender el presente es imprescindible mirar la historia. Lo triste es que muchas veces no lo hacemos. Hay formas de manipulación, populismos y estrategias para movilizar emocionalmente a la gente que ya hemos visto antes. Si estudiáramos más la historia, entenderíamos mejor lo que está pasando ahora", explica. No obstante, en su música también han cambiado los focos y la manera de expresar. Ya no es tanto el qué, sino el cómo, y su música ha generado un componente único de atracción que eleva sus canciones a otro nivel.

Quizás por eso ha generado escuela pese a la tendencia creciente por parte de los jóvenes artistas de intentar borrar a la generación anterior para hacerse un hueco en la industria. "Existe ese tipo de personas, pero a mí me parece que eso es tener una visión equivocada de las cosas", apunta. "Es cierto que soy un poco pureta, porque ya tengo una edad", dice entre risas, "pero por suerte hay una parte de la nueva generación que tiene muy claros sus referentes. Es bonito descubrir que artistas como Trueno, Nampa Básico o Eladio Carrión han crecido escuchando mi música", celebra.

Nach, en INFORMACIÓN, durante una sesión de fotos / Rafa Arjones

"Noche mágica" en Alicante

"Alicante fue una gran fuente de inspiración al principio de mi carrera porque aquí había, y sigue habiendo, muchísimos artistas increíbles", apunta el rapero citando nombres como Santiuve. "Había una cultura muy fuerte de las barras, las métricas y el juego con las palabras. Yo aprendí muchísimo de toda esa escena, aunque como ciudad he vivido una relación de amor y odio con ella", puntualiza. Entre sus favoritos, destaca artistas como Santiuve o Jaloner. Esa falta de reconocimiento que parece no hacer Alicante a la gente local le llevó a buscar otros horizontes e incluso a vivir en otros lugares. "Pero siempre he hablado de esta tierra con orgullo allá donde he ido y si sigo viviendo aquí es porque el amor ha pesado mucho más que cualquier decepción".

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El artista estará regalando a la provincia un concierto especial el próximo 31 de julio en los Jardines de Abril de Noches Mágicas, una actuación especial en la que, afirma, "el público encontrará todas mis versiones. Estarán los clásicos, pero también canciones del nuevo disco y momentos más íntimos y personales". El espacio invita a hacer algo diferente, y esa cercanía permitirá que Nach realice una comunión simbólica con el respetable. "Quiero que la gente sienta que ha vivido algo único, algo que recuerde de una forma más intensa para el resto de sus vidas", explica el rapero, que sabe que los alicantinos llevan tiempo esperando un concierto suyo en solitario.