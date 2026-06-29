"Carcoma", el libro de Layla Martínez que sustituye a las pancartas en las manifestaciones feministas

Un espacio que reúne escritores y lectores consigue que surjan encuentros donde las conversaciones abiertas sobre las obras sean las protagonistas. Esto es el principal objetivo del ciclo Con todas las letras, donde la escritora Layla Martínez estará el 3 de julio a las 19 horas para conversar con los lectores de su novela Carcoma. El encuentro será en la Casa Bardin de Alicante y está organizado por el Instituto alicantino de cultura Juan Gil-Albert.

Layla Martínez formará parte del ciclo "Con todas las letras" / INFORMACIÓN

En una vieja casa de un remoto pueblo se refugian una abuela y su nieta, es en ese momento donde empiezan a convivir la lucha de clases, la violencia, el maltrato, la pobreza e incluso los fantasmas. Este crisol hace que que la novela tenga una fuerte carga social, pues la abuela y su nieta siempre han pertenecido a una clase baja en la que todo el sufrimiento estaba marcado por una vida marginada. Todo esto cala en las personalidades de las protagonistas como la carcoma que daña un mueble.

El libro de Layla está editado por Amor de madre y hay quienes ya desean un adaptación teatral. Carcoma es un libro que retrata tan bien la lucha feminista que sus lectoras comparten en las reseñas la idea de sustituir las pancartas del 8M por este libro. Es la voz de muchas mujeres reprimidas que se sienten representadas entre los diálogos de una abuela y su nieta.

Una novela donde la casa es una protagonista más / INFORMACIÓN

Layla Martínez, autora de Carcoma, es escritora y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene un máster en Ciencias Sexológicas por la Universidad de Alcalá de Henares. Ella será la encargada de este próximo 3 de julio abrir un espacio donde la conversación se centre en esta última novela tan leída, pues ya cuenta con 64 reimpresiones, ha sido traducido a 16 idiomas y se ha publicado en 21 países.

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El ciclo Con todas las letras comenzó en octubre de 2024 con Jordi Sierra i Fabra con el fin de “crear espacios de diálogo y reflexión literaria, acercando a escritores de primer nivel al público alicantino”, aseguró el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro. Ya han pasado por este ciclo otros autores como Juan José Millás con Juan Manuel de Prada y su novela Mil ojos esconde la noche. El viernes 3 de julio a las 19 horas es el turno de Layla, será de acceso libre hasta completar aforo.