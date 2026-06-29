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La Filmoteca Valenciana rescata la película "Tabarka" del alicantino Domingo Rodes

La cinta, rodada hace 30 años en la isla y en puntos de Santa Pola, Elche y Alicante, se proyecta en el Edificio Rialto de València el 30 de junio y el 3 de julio

Equipo del rodaje de la película &quot;Tabarka&quot;, del año 1996

Equipo del rodaje de la película "Tabarka", del año 1996 / INFORMACIÓN

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África Prado

África Prado

Tabarka, la película rodada hace tres décadas en la isla alicantina por Domingo Rodes, se proyecta este martes, a las 18 horas, en la sede de la Filmoteca Valenciana (Edificio Rialto), dentro de un ciclo de cine valenciano titulado El nostre cinema, que contará con la presentación y posterior coloquio sobre el filme del director y del productor, Xavi Crespo, así como la asistencia del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez. La película volverá a exhibirse el viernes 3 de julio, a las 20 horas.

Basada en la novela Tabarca de Miguel Signes Molines, el guion de la adaptación cinematográfica está escrito por el propio Rodes, en colaboración con el novelista alicantino Mariano Sánchez Soler. La banda sonora es obra del compositor alicantino Luis Ivars y la dirección de fotografía corresponde a Paco Belda.

Neus Asensi protagoniza la película de Domingo Rodes

Neus Asensi protagoniza la película de Domingo Rodes / INFORMACIÓN

Protagonizada por Neus Asensi, Ginés García Millán, Paco Alegre, Raúl Fraire y Cristina Collado, la película se sitúa en la década de los setenta, en la isla de Tabarca, y narra la historia de Juan, un antiguo activista político perseguido por las autoridades, que llega al enclave en busca de refugio.

El rodaje se llevó a cabo en la isla de Tabarca, Santa Pola, Elche y el antiguo Hospital Provincial de Alicante (hoy MARQ). La cinta obtuvo el Premio a la Mejor Película Valenciana en el Festival de Cine de Peñíscola y fue incluida en la programación del Festival de Cine de Montreal, el Festival de Cine de La Habana y la Semana de Cine Español de Lorca.

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Ginés García Millán, en un fotograma de la película

Ginés García Millán, en un fotograma de la película / INFORMACIÓN

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